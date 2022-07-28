突尼西亞一對新人結婚當天，婆婆第一次見到新娘樣貌，沒想到竟嫌新娘長得矮又醜，立刻要新郎取消婚禮，而新娘就這樣穿著婚紗被拋棄，隨後她也附上多張婚禮當天的照片，並將整件事分享到網路上，立刻引起網友熱議。

綜合

報導，突尼西亞一名女子拉米亞（Lamia Al-Labawi）先前透過相親認識了一名男子，2人交往後決定結婚，而男子的媽媽僅在婚禮前看過女子照片，並沒有看過本人；沒想到婚禮當天，婆婆見到新娘的模樣後，竟嫌她長得矮又醜，直接在婚禮上把兒子叫走，後來還直接取消婚禮，理由就是嫌她醜，而拉米亞就穿著婚紗，尷尬的站在眾人面前。

拉米亞也將這件事分享到臉書上，同時PO出婚禮當天照片與影片，可以看到她穿著婚紗，本是件幸福快樂的事，但後來卻因為長相被退婚，這讓身為孤兒的她相當難過，因為為了這場婚禮她花了很多錢，退婚的消息讓她相當震驚，且還要面對外人的指指點點。

拉米亞的故事曝光後，網友紛紛替她抱不平，並給予她鼓勵，告訴她以後會遇到更好的男人，並恭喜她還好沒有嫁給那位男子。事後拉米亞也在IG開啟直播，感謝所有網友給予的支持與鼓勵。

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