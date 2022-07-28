大陸四川省重慶市雲陽縣一名姚姓男子近日發文稱「生女兒晦氣，名字都懶得取」，遭到網友的一致譴責。對此，姚男回應，只是幾句牢騷話，父母已對他進行批評教育，以後會盡到該盡的義務。雲陽縣婦聯工作人員則表示，已協調當地公安機關對男子進行訓誡，會全方位關注這個家庭。

《極目新聞》報導，一名網友26日爆料，重慶市雲陽縣一名男子稱「生女兒晦氣，名字都懶得取」，甚至在朋友圈抱怨「在醫院一刻都待不下去了，晦氣得很，生個女兒」、「期待十個月，期待這麽一個，真是倒楣。為什麽老天對我這麽不公」等語。事後，其他網友也曬出了男子聲稱要和妻子離婚的文章截圖。

人妻第一胎生女兒，尪怒譙「晦氣得很」。（圖／翻攝自微博）

相關說法引發關注，網友們紛紛表示憤慨，譴責該男不當言論，還有當地鄉民前往他開的店鋪當面指責、質問。對此，姚男友人幫忙緩頰，這是他的第一個孩子，一直想生男孩，但結果不如預期，「當時發的就是幾句牢騷話，現在他的父母都在批評教育他」，希望網友別再到店鋪鬧場，避免對生意造成影響。

事後，發文的姚男親自說明，女兒出生於7月26日淩晨，自己一直很想要個兒子，加上前一段時間有很多煩心事，自己被騙了7萬元，一時情緒激動，就在朋友圈發了幾句牢騷，「我性格比較激進，當時真的只是發幾句牢騷，以後該盡的義務還是會盡的，該養的會養，該照顧的要照顧」。雲陽縣委宣傳人員強調，已關注到此事，會調查了解。

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