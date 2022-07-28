臺北市政府積極推動運具電動化，宣示119年北市新購電動機車占新購機車數量35%的目標，並配合振興加碼政策，推出「振興加碼 電動熊讚」加碼方案。臺北市環保局表示，考量近期疫情仍衝擊經濟發展，為持續振興經濟兼顧市民權益，補助期限將再延長至111年12月31日，讓有意購買電動機車民眾能更輕鬆入手。
環保局表示，臺北市民凡於111年12月31日前淘汰老舊機車換購電動機車或新購電動機車者，都可以額外再獲得8,000元的補助。該局提醒，振興加碼補助將依送件先後核發補助，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請流程。振興加碼補助方案統計到111年6月底，補助申請數為去年同期約1.6倍，且北市新購電動機車占新購機車數量比例亦達26.5%，較去年同期占比15.2%有大幅成長。
除提供電動熊讚加碼補助政策外，臺北市交通局也推動電動運具促進計畫，積極建構友善電動機車使用環境。北市換電站迄111年6月已達265站，平均每1平方公里就有1座換電站，為六都佈設密度最高之城市。此外，也提供電動機車四免優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，以及北市電動機車數成長至13.5%前，北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站也提供免費充電服務。
接軌國際，臺北市已宣布邁向2050淨零排放目標，率全國之先，陸續提出淨零排放路徑、發表2050淨零行動白皮書，擘劃未來30年臺北市城市氣候轉型的藍圖。111年6月22日臺北市議會通過「臺北市淨零排放管理自治條例」，奠定了未來轉型工作的基石。加速運具電動化是落實北市2050淨零排放的具體表現，環保局呼籲民眾趁此次補助機會加速汰換電動機車，不僅可省荷包、減少空氣污染，更可享受低碳綠生活，與市府攜手邁向永續零碳臺北。
(臺北市政府環保局廣告)
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