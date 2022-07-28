臺北市政府積極推動運具電動化，宣示119年北市新購電動機車占新購機車數量35%的目標，並配合振興加碼政策，推出「振興加碼 電動熊讚」加碼方案。臺北市環保局表示，考量近期疫情仍衝擊經濟發展，為持續振興經濟兼顧市民權益，補助期限將再延長至111年12月31日，讓有意購買電動機車民眾能更輕鬆入手。

為建構友善電動機車使用環境，北市換電站迄111年6月已達265站，建置密度達1站/公里，為六都佈設密度最高之城市。(圖/臺北市政府環保局提供)

環保局表示，臺北市民凡於111年12月31日前淘汰老舊機車換購電動機車或新購電動機車者，都可以額外再獲得8,000元的補助。該局提醒，振興加碼補助將依送件先後核發補助，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請流程。振興加碼補助方案統計到111年6月底，補助申請數為去年同期約1.6倍，且北市新購電動機車占新購機車數量比例亦達26.5%，較去年同期占比15.2%有大幅成長。

除提供電動熊讚加碼補助政策外，臺北市交通局也推動電動運具促進計畫，積極建構友善電動機車使用環境。北市換電站迄111年6月已達265站，平均每1平方公里就有1座換電站，為六都佈設密度最高之城市。此外，也提供電動機車四免優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，以及北市電動機車數成長至13.5%前，北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站也提供免費充電服務。

111年臺北市電動機車設籍占總車輛比例與電動機車占新購機車比例皆為全國第一，且電動機車於路邊停車格及公有停車場均可享有免費停車優惠。(圖/臺北市政府環保局提供)

接軌國際，臺北市已宣布邁向2050淨零排放目標，率全國之先，陸續提出淨零排放路徑、發表2050淨零行動白皮書，擘劃未來30年臺北市城市氣候轉型的藍圖。111年6月22日臺北市議會通過「臺北市淨零排放管理自治條例」，奠定了未來轉型工作的基石。加速運具電動化是落實北市2050淨零排放的具體表現，環保局呼籲民眾趁此次補助機會加速汰換電動機車，不僅可省荷包、減少空氣污染，更可享受低碳綠生活，與市府攜手邁向永續零碳臺北。

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