最了解自身疾病的人該是自己，能與你的疾病奮戰到底的人也只有自己。然而近來在各種建議和忠告橫行無忌的現實世界中，到底該如何處理自己的憂鬱症，可能會讓人困惑不已。那些奉勸患者絕對不要做的事，也許對自己是有幫助的；而那些所謂有益的建議，對自己來說也可能是完全做不到的事。

首先你要知道的，是如何確認和維持與醫師的關係，如果你正在接受諮商，那麼這個道理也適用於你與諮商師之間。其次你也必須知道如何確認和維持與家人的關係，如果是上班族的話還有職場關係，學生的話則是與學生和老師的關係，上述規則一律適用。你必須對你所建立的一切關係擁有明確的意識。其實對憂鬱症患者來說，即使不必特意叮嚀，他們也會非常在意這些關係。但更重要的一點是，這些關係是否能夠持續地發揮作用。

如果在你身邊沒有任何一個憂鬱症自助群組，你會感到自己形單影隻，然而想要僅憑自身力量來對抗憂鬱症並不是件容易的事，誰也不知道憂鬱症會持續到什麼時候。而且不管你用什麼方式解釋，人們都會對你的憂鬱症產生誤解。因此無論是從網路上認識的朋友、周遭朋友或兄弟姊妹，不管他們以何種方式理解與接納你的憂鬱症，只要你的身邊有一個這樣的群組存在，他們都會成為支持你的一股巨大力量。不僅如此，甚至還會讓你想進一步去幫助其他憂鬱症患者，而你的起心動念也可能幫助到其他人。其實，光是這個想對他人產生影響力的念頭就已經值得嘉許，因為對於早已「心如死灰」的憂鬱症患者來說，擁有積極的心態並不是一件簡單的事。

請記住下列行動指南：

1首先必須打破原先因畫地自限而縮小的活動範圍。只要願意動起來，積極向外跨出一步，那麼你一定可以走得比現在更遠。

2把情緒的起伏與心情的憂鬱當作身上穿著的衣服，只要你不把它當回事，它最後總是會消失。

3集中精神去完成每件小事，複雜的思緒自然會離你遠去。

4不要過於在意別人的大小事。

5確保屬於自己的空間，並維持環境的整潔。

6務必要將自己做不到的事列入清單，並向他人尋求協助。

憂鬱症患者除了照顧自己的生活之外，也必須負起其他責任。患者可能也要出門上班、要賺錢養家糊口、照顧寵物，甚至可能也有償還債務的壓力。雖然我們可能因憂鬱症而失去了很多東西，但我們的目標並不是活得「像正常人一樣」，我們不需要去模仿非殘疾人的生活模式。整個實驗過程外人都無法得知，康復的艱辛過程也只有自己明白。患者必須比一般人付出更多倍的努力，過程中很容易感到困難和委屈。所以，別人在休息的時候，你也要好好休息；別人吃東西時，你也要填飽肚子；別人在睡覺時，即使不想睡你也要努力讓自己入眠，唯有這樣你才能跟別人平起平坐。如果在這個過程當中試圖與他人攀比，只會加深你的相對剝奪感。能與你的疾病對抗的人只有你自己，並非他人。若你真的想與他人較量，那就等到漫長的康復實驗結束後再說吧。除此之外，你還有許多事可以做，也許在某些時候你可能變得更糟糕，也許在某些方面你會變得更優秀。你的現況並不會永遠持續下去，人都是會改變的，我們一定能夠生存下去。

(本文摘自《來自精神病的國度》/方舟文化)

【內容簡介】

當思想與感官遭無形之物扭曲，如何逃脫貧窮與失序的命運？

上學、上班、吃飯甚至睡覺，這些對一般人來說沒什麼大不了的事，對他們而言卻都伴隨著恐慌、憂鬱和狂躁。想跟戀人與愛貓好好過日子，再日常不過的願望，卻如此遙不可及。為維持「正常」生活，她每日得服用20顆藥，付出數倍於常人的精神氣力，從家裡到戶外每項行動都要先仔細規劃，步步為營，只為了不讓病情在不自覺中惡化，或在一瞬間爆發。

身為第一型躁鬱症患者暨反社會人格障礙者，以創作為業的理端，在獲得妥善診斷與治療前也曾有過荒唐歲月。她最終明白「心病」的關鍵不僅是心，更多時候是「病」，如果自己沒有足夠的病識感，周遭沒有能接住他們的安全網，那被疾病扭曲的思想與感官，只會把患者帶往貧窮與失序的深淵。

▎走過10年躁鬱歲月，獻給與病同行者的生存指南

本書並不提供「一切都會好起來的」這樣不負責任的安慰，也沒有「為什麼壞事只發生在我身上」的自憐，有的只是理端對疾病最平實的認知，最具體的生活實踐。

全書從個人經驗出發，旁及病友訪問故事，並經專業精神科醫師審訂，提供了醫病溝通、用藥與日常規劃等可行建議。對病人康復來說最重要的，是不放棄努力生活的心態，並和社會保持連結。而為此，我們需要一個對精神疾病更加了解、且不帶歧視與偏見的社會，唯有我們不再忌諱談論，唯有我們敢於大方承認，汙名化的標籤才得以去除，失速墜落的心才得以被接住。

▍寫給病中的你：請別輕言放棄，你的努力總有人記在心裡

從某個時刻開始，我們意識到自己正與疾病共享這具肉身，意識到自己可能帶來的傷害，意識到自己不如預期的未來。儘管前路漫漫，但我們並不孤單，親友、社群、醫師、藥物，甚至疾病本身，在這條路上，我們依舊有許多夥伴，依舊能活出不一樣的光彩。

▍寫給關心社會的你：他們需要的，只是一個機會

誰沒有行差踏錯或遭遇失敗的時候？但我們始終是社會的一分子，各自用著他人難以想像的努力，頂著頭上的滂沱冒雨前行。如果你願意摘掉有色眼鏡，正視疾病問題，傾聽他們的故事並適時給予反應，你會發現，原來我們並無不同，我們都有著一顆渴望被認同、被理解的心。

【作者簡介】

理端（리단）

筆名得名自治療躁鬱症藥物鋰鹽的韓文音譯。二○○九年為經濟學家禹皙熏的作品《革命如此安靜》繪製插畫出道，其後基於對精神疾病的考察與自身罹病的經驗，十多年來一直透過漫畫描繪疾病與自身的關係，作品包括《秋刀魚的衣櫃裡光裙子就有一百條》、《調色機》、《不鼓勵自殘的漫畫》等。二○一五年冬開始，在推特上與約兩千名粉絲分享了有關憂鬱症等精神疾病的資訊和經驗。 二○一六年五月，主辦「女性精病er自助聚會」（「精病er」為精神疾病患者的自嘲性隱語）。二○一九年一月至六月，發行了描寫精神疾病和各種文化的線上週刊《週刊理端》。

審訂 河周元（하주원）

畢業於延世大學醫學院，在成均館大學醫學院完成博士學位，其後成為江北三星醫院精神醫學專科醫師。在西南醫大明知醫院擔任教授，主要研究領域為老人、成癮以及不安症狀。

目前在位於首爾恩平區的延世森林精神健康醫學科醫院擔任院長一職。代表作品有《平息不安的心情的方法》、《因為是第一次長大成人，所以才這樣》、《偶然的賭博》（合著）。