由於俄羅斯降低天然氣輸氣量至俄烏戰爭前的2成，使得歐洲能源危機雪上加霜，歐盟已經決定在今年8月至3月間自發性降低天然氣使用量15%，若狀況變得更難處理，俄羅斯決定完全切斷天然氣來源，可能會進入能源緊急狀態，屆時會強制降低用量，並實施能源配給制，目前許多歐洲國家都不希望走到這一步。

The guardian報導，俄羅斯天然氣公司無預警將輸氣量降至2成，此前，俄羅斯已經將量能減至戰爭前的4成，如今再縮至2成，代表歐洲獲得的天然氣量再度腰斬，此事也造成歐洲天然氣價格跳漲17%。

為了因應俄羅斯突然減少天然氣供應量，甚至未來完全「斷氣」的決定，歐盟決定自發性降低使用量，除了匈牙利擁有豁免權外，特許行業也被排除在外。

歐盟執委會主席Ursula von der Leyen表示，「透過今天的決定，我們已經準備好在歐洲範圍內解決出現的能源安全問題。」捷克工業與貿易部長Jozef Síkela也說：「這一決定代表歐洲可以避免冬天因為能源產生的問題，包括物價上漲。」

儘管如此，報導提到，若考慮到豁免，加上某些較少或不使用俄羅斯天然氣的國家後，實際上能夠減少的天然氣量應該比預期還要少，不具名的歐盟成員認為，「自主降低能夠減少的量會比預估的還要少，整體狀況還是相當緊繃。」

根據歐盟的節能計畫，所有成員國在這段期間將盡力降低天然氣使用量15%，如果屆時俄羅斯完全斷氣或需求暴增，歐盟就可能會進入能源緊急狀態，強制節約能源甚至啟動配給制。