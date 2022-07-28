一名女子婚後順產下1名寶寶，但某天突然向婆婆說「回娘家一下」，此後斷開聯繫，再也沒返家與丈夫同住，夫妻斷聯近40年，男方遂心寒向法院訴請離婚。士林地院審結，判准兩人離婚。可上訴。

判決書指出，男方主張，於1981年與妻子結婚，兩人婚後共同居住在北市南港區，妻子產下1子後，於隔年、即1982年5月間向婆婆稱「回去娘家一下」，豈料妻子一去不復返，再也沒回家生活，也沒有向任何人聯絡，他依法請求法院准許兩人離婚。

對此，女方表示，與丈夫是經由不認識的媒人介紹才結婚，感情基礎薄弱，且婚後短短1年，雙方理念與相處上差異甚大，自1981年起分居至今40年，實際上已為獨立生活的分居狀態，至於分居原因不堪回首，她不願意再陳述一次，她願意離婚，希望法院能准許離婚。

士林地院法官認為，夫妻兩人分居長達40年，男方因無意維持婚姻而訴請離婚，女方無意願維持婚姻，卻不願意自行協議或到庭解離婚，僅委由律師處理，顯見雙方均無回復或維持婚姻的意願，在主、客觀上均難以繼續維持婚姻，故准許離婚。可上訴。