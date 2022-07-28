台灣房價驚驚漲，許多人即便省吃儉用一輩子也買不起房，尤其北部房價更是高得嚇人，興富發建設集團總裁鄭欽天日前語出驚人表示，未來五到十年，「台灣天龍國已經不再是台北市！」他強調，中南部隨著產業發展，所得和購屋能力會明顯成長，讓南北房價更趨於平衡。此番言論也引起網友熱烈討論。

針對近期房市，鄭欽天表示，北部房價目前漲不太動，而南部還會年漲5~10%，加上建設、薪資的版圖移動，全台灣區域發展越來越均衡，未來台北不再是天龍國。展望下半年房市，鄭欽天則說「量少，價不大會跌！」分析房價不會跌的原因在於成本居高不下。

網友紛紛表示「北部炒到沒有韭菜收割了，換南部」、「這是因為北部被玩爛了，才逼你們向南走，何時要打房？」、「南部薪資高？台積電拉高平均而已吧」、「南部人好可憐，薪水不高房價超高」、「南部也感受北部的痛苦吧」、「南北平衡發展居然是建商發大財」。

也有網友認為「養地的當然要這樣唬爛你啊，不然他怎麼賺」、「台北人口外移是肯定的，但要漲也是中部先漲」、「房價年年漲，少子化應該更會加速吧」。