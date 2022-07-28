美國激進的升息措施抑制通膨高漲，但同時也讓熱絡的房市急速降溫。美國新屋銷售數據逐月下滑，隨著需求驟降，經濟學家預期房地產市場未來幾個月將非常艱難，尤其目前房價已經在下跌，料跌幅將持續擴大。

商業內幕報導，過去兩年疫情期間，美國等全球主要經濟體大幅降息，掀起房地產市場狂歡盛宴，房價連番大漲。如今通膨達創紀錄高點，美國激進的升息手段抑制通膨，貸款利率上升擠壓民眾購屋預算，進而使需求轉冷。

美國經濟研究諮詢機構「萬神殿巨集觀經濟」（Pantheon Macro）薛佛森（Ian Shepherdson）給客戶的報告中提到，單戶住戶被高估約15%至20%，房地產市場未來幾個月將十分艱難。

美國6月新屋銷售數據以年率計59萬戶，月減8.1%，創下2年來新低。經濟學家原預期銷量將自5月的69.6萬降至65.9萬，而薛佛森則預計會下降至55萬，且他比較2020年8月的市況，當時新屋銷售超過100萬戶。

「新屋銷售趨勢貼緊抵押貸款申請量，清晰表明需求正在下降」薛佛森說，市場會逐漸反映當前的事實，銷量很低，庫存卻很多，所以房價仍有下行的空間，且可能幅度不小。

根據美國房貸銀行協會（Mortgage Bankers Association）最新數據顯示，截至7月15日當周，美國抵押貸款申請量降至2000年來最低水準。房地美數據顯示，30年期抵押貸款平均利率達5.54%，幾乎是一年前2.76%的兩倍之多。

美國房市反轉引起市場擔憂，互動投資（Interactive Investor）經濟學家托雷斯（José Torres）預計，房價將從高點下跌約25%。

至於是否重演次貸危機？顧問公司TS Lombard經濟學家伯金斯（Dario Perkins）認為，現在金融環境不同以往，儘管疫情下的榮景落幕使房價下跌，但也不會演變成當初的次貸危機。