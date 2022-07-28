小朋友們引頸企盼的暑假終於到來，趁著疫情緩和之際，最適合規劃一趟親子遊程了，也好好放鬆一下這幾個月以來因疫情關係而緊繃的情緒。不少飯店因應暑假檔期祭出親子行程，不論是沉浸在卡通動畫主題氛圍中，或是享受清涼冰鎮的水上活動，甚至高檔的遊艇自駕及馬術活動全部幫你網羅，多元的行程相信能滿足每個家庭不同的喜好及需求。

礁溪寒沐 高檔遊艇自駕及馬術活動

礁溪寒沐酒店針對6歲以上兒童，首次推出「馬上奔馳、海上探險」兩種不同的海陸課程專案，分別為宜蘭大洲馬場「馬術活動」感受小騎士的魅力，以及烏石港碼頭「遊艇自駕」體驗小小航海王，白天除了有專業的教練指導授課外，晚上還可以入住頂級度假飯店享受溫泉與美食！3天2夜專案價26,500元起，費用內容包含每位兒童的戶外課程、館內趣味互動遊戲、活動期間的餐食與交通，以及1位家長陪同入住「日式詠泉居」的房費與餐費，邀請大小朋友一起共度夏日歡樂時光。

馬術活動 提升感覺統合

「馬術課程」透過初階馬術，讓小朋友用身體的自然韻律和馬匹互動，輕鬆騎乘達到感覺統合訓練與體智能提升，學習獨立自主並增強自信活力的特質。認識馬匹、餵馬與牽馬，進而穿著騎士帽、手套、綁腿和安全背心等騎手裝備，體驗最安全、愉悅的小牛仔樂趣。2位家長陪同入住「日式詠泉居」一泊二食兩晚享優惠價30,500元、1位家長陪同入住為26,500元。

遊艇自駕 充當小小航海王

「遊艇自駕」讓小朋友體驗小小航海王的冒險精神，由專業的教練陪同，並以英文授課，了解帆船構造、認識海圖、帆船操控與水手結繩練習，體驗小水手的大樂趣。兩位家長陪同入住「日式詠泉居」一泊二食兩晚享優惠價35,000元、1位家長陪同入住為31,000元，以上費用皆不包含家長參與營隊的行程，若有需求則額外計費。

礁溪寒沐酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

電話：03-905-8077

馬術活動開課日期：7/12～7/14、7/26～7/28、8/9 ～8/11、8/23～8/25

遊艇自駕開課日期：7/4～7/6、7/18～7/20、8/1～8/3

礁溪長榮鳳凰主題動畫風 企鵝陪你一起Fun暑假

礁溪長榮鳳凰酒店與Pingu獨家聯名，6月起推出「Pingu x長榮鳳凰主題假期」住房專案，入住主題房除了可將全套四款限量紀念商品帶回家，還能到鳳凰藝廊與企鵝家族拍照，體驗企鵝小點心DIY、暢玩千坪慢活SPA、享受星級美食吃到飽，到礁溪與Pingu一起度假，與企鵝一起FUN暑假！

暑假親子遊 遊艇、馬術、動畫主題任你玩。（圖/ 嬰兒與母親提供）

主題住房專案 全套Pingu限量商品帶回家

知名動畫「Pingu」風靡全球已經超過40年，描述企鵝主角Pingu與家人及好友的生活小故事，畫風溫馨，廣受全球觀眾喜愛。礁溪長榮鳳凰酒店與Pingu獨家聯名，推出主題房住房專案「Pingu主題假期」，並精心設計全套的頸枕、水瓶、毛巾、帆布袋，只要入住主題房每房就贈送兩套限量紀念商品，同時還可體驗企鵝小點心DIY，並在酒店入口、大廳及二樓鳳凰藝廊，與Pingu企鵝家族合照。

Pingu夏水玩 欣賞臺灣水生植物

這次現身現身礁溪的主角包括Pingu、妹妹Pinga及好朋友海豹Robby，表情動作俏皮逗趣，來此度假與Pingu創造滿滿可愛回憶。今年夏天的住房專案除了「Pingu主題假期」，還有「Pingu夏水玩」，入住即贈勝洋休閒農場體驗券，欣賞臺灣水生植物，親手製作生態瓶，把夏威夷火山蝦的生態小世界帶回家！

長榮鳳凰酒店（礁溪）

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-910-0688

Pingu主題假期：即日起～12/31

Pingu夏水玩：即日起~9/30

花蓮遠雄悅來 海洋冰風暴冰怪來襲

遠雄悅來大飯店暑假推出「酷涼一夏」優惠方案，搭配遠雄海洋公園「海洋冰風暴～冰怪來襲」活動，邀約大小朋友探訪神秘冰怪、體驗消暑冰原，享受全台獨家的酷涼五感全體驗，「吃‧住‧玩‧遊‧」酷涼暢玩花蓮，透氣放鬆、酷涼一夏！

不論戶內室外都能盡情放電

「酷涼一夏」暑期優惠方案，兩人成行，一泊一食平日兩人只要4,325元起！優惠方案包括一泊一食、一泊二食、二泊四食三種套裝內容，每一種方案都贈送遠雄海洋公園門票，讓入住貴賓瘋樂園、享酷涼！二泊四食套裝方案還能選擇溯溪活動，在三天的行程中，一天玩溯溪、一天瘋遠雄海洋樂園、一天待在飯店內的「Rich Fun瑞奇活力館」，放輕鬆盡情玩、不必動腦規劃行程、無須擔心接駁交通，真正放空享受鬆綁療癒假期！

冰雪特效一起FUN清涼

即日起推出「海洋冰風暴～冰怪來襲」暑期活動，獻上冰雪特效雙重享受，用音樂、舞蹈帶領大家玩冰fun清涼。首創推出「水+冰」雙重涼夏刺激，不僅有全台首見的「冰雪大砲」及布萊登海岸的「沖天水柱」水花特效，還獻上暑期必看的精彩水花派對，打造環景式的冰凍感、有如置身在冰原，瞬間清涼消暑！

瑞奇活力館新開幕 滿足不同年齡小孩的需求

如果想要放慢步調，待在飯店內也無比精彩！想發懶？想運動健身？想親子共創？都沒問題！今年四月甫開幕的「Rich Fun瑞奇活力館」，設置健身房、室內外泳池、適合0～6歲及6～12歲的兒童遊戲室、多功能手作教室、按摩水療池、蒸氣室、烤箱等空間，以及桌球、撞球、手足球及健身房等設施，並推出DIY手作課程(預約制)、生態導覽、兒童歡樂營、睡前聽故事等多元活動。

花蓮遠雄悅來大飯店

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

電話：03-812-3966

海洋冰風暴：即日起～8/29

本文作者：邱明瑜

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年7月號)