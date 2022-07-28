艾德林當年太空夾克拍出280萬美元天價。（圖／美聯社／蘇富比）

人類史上首次登月的太空飛行任務「阿波羅十一號」，當年一句經典名言「個人的一小步，也是人類史上的一大步」至今仍廣泛流傳。近期參與其中的一名太空人艾德林（Buzz Aldrin）將他當時執行任務時穿的夾克公開拍賣，以280萬美元（折合新台幣約8400萬）的價格售出，創下有史以來最貴的太空物品紀錄。

BBC報導，1969年，全球逾6.5億人守在電視機前，只為觀看阿波羅十一號完成登月的壯舉，當時執行任務的三名太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）、柯林斯（Michael Collins）和艾德林聲名大噪。如今，現年92歲的艾德林決定將他珍藏的「登月夾克」拿出來拍賣。

這件夾克為太空任務中唯一拍賣的服飾，以一種名為「Beta Cloth」的不可燃衣料製成，衣服胸口繡有美國國家航太總署（NASA）及阿波羅十一號任務標誌，靠近領口的位置繡有艾德林的名字，左臂上繡著美國國旗。負責拍賣的蘇富比表示，夾克的競標持續了將近10分鐘，最終由一名透過電話參與拍賣的神秘買家購買。

據艾德林本人自述，在為期六天的太空航程中，大多時間都會穿著這件「舒適的」夾克，只有在登陸月球的21小時期間，才會換上壓力衣，但返回阿波羅十一號時就會再度穿回這件夾克。

值得一提的是，艾德林這次總共出售69件個人物品，除了太空夾克以外，拍賣物品還包括壞掉的斷路器開關，以及他用以修復的一支筆，其中另一受矚目的為太空飛行計畫，以81.9萬美元出售；艾德林所有個人收藏品總拍賣金額為820萬美元（折合新台幣約2.45億）。