裴洛西訪台竟釀史上最大國安危機？美國眾議院議長裴洛西計畫訪台，中國大陸方面鷹派撂下重話「裴洛西若訪台，進犯東沙是選項」，在27日中天《盧秀芳辣晚報》節目中，前大使介文汲表示，28日習拜通話成局，也不見得裴洛西就不來，但中方必須得到美方保證，因「維穩」在目前來講是第一要務。

盧秀芳問：「如果28日習拜通話，是不是就意味著裴洛西不會來了？」介文汲表示：「我覺得即使通話，也不見得裴洛西就不會來。除非中國大陸明白地做出對美國方面的一種讓步，讓外界看起來『有交換條件』。從大陸角度來看的話，就『這件事情已經講好了』再談，免得雙方都要負責，如果到時候裴洛西來，鬧得不可開交，習近平今年要開二十大，要『維穩、維穩、維穩』，因為年底的二十大太重要了！」

盧秀芳又提到大陸鷹派學者說「裴洛西若訪台，進犯東沙是選項」，謝寒冰說，「因為話都已經說到這個份上了，如果裴洛西來，又像25年前傑瑞西動都沒動的話，那這個臉丟大了！（盧：但是國力今非昔比啊）25年前為什麼沒有動作的原因是，當時不只是傑瑞西一下飛機就講他『希望中國未來和平統一』，連李登輝自己都講『我們兩岸同屬一個中國』，都做了這樣的表態（盧：定海神針先拿出來）。」

謝寒冰說，「可是蔡英文不可能講這句話嘛！那裴洛西大概也不會講這些東西嘛，中國大陸跟25年前也不一樣了嘛，這次大家都已經把話講到這麼絕的地步」、「本來大陸內部有很多不同派系，對現在美國來說，它希望跟習近平通話；可是對習近平來講，我如果沒有先獲得你的保證，裴洛西不來的話，我跟你通話的意義到底是什麼？通話完之後然後被你出賣？」