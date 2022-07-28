網紅閃亮亮擁有天使臉孔和姣好身材，因不時在老家幫忙生意，被封為「爆漿紅豆餅女神」，但先前和「硬漢兄弟」成員黃包包熱戀，卻因一時疏忽外洩不雅影片，後來創立個人YouTube獲得喜愛。近期她無預警改回本名「蕭芷渲」後人氣照樣爆棚，光IG就有超過95萬粉絲，今日做出一舉動更是驚豔所有人。

今(27)日閃亮亮在IG釋出數張美照，只見她性感脫掉外衣，裡面只有一件白色運動內衣，巨大上圍還被固定成完美的形狀，擠出胸前深邃一條線，眼看就要呼之欲出，盡情展現青春好身材，不只如此，在她肚臍位置選用中空設計，露出一大截的纖細蠻腰，上頭一絲贅肉都沒有，而緊實的腹肌線條也非常養眼。

辣照一被PO出，激起不少網友熱烈討論「太大了吧」、「芷渲好辣」、「怎麼可以那麼漂亮還有那麼胸的」、「這個身材是不是不只E了…」、「好美的身材喔」、「真的太美了，沒有別人可以取代妳的位子」、「笑容有個可愛的酒窩」、「讓我一顆心噗通噗通的狂跳～」、「芷渲超美～～～但行程滿真的也超辛苦芷渲啦～希望芷渲下個月能有時間好好休息休息」、「祝我們8月生日快樂，嗨起來」。

事實上，閃亮亮(蕭芷渲)很懂得身材優勢，近日更曾辣拍首本寫真集《芷為你而閃亮》，引起粉絲熱烈討論，值得注意的是，《芷》一書是由台灣知名女攝影師莉奈掌鏡拍攝，幫忙操刀過不少熱銷寫真，包括啦啦隊女神林襄寫真集，讓閃亮亮的新寫真拍攝更加引人注目，據悉還會給出不少大尺度鏡頭提供欣賞。