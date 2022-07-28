林智堅論文抄襲風波狂燒，不僅內容與余正煌高度相似，連錯字都一樣，其中「准(準)碩士」一詞也引發熱議，對此林智堅委任律師黃帝穎稱「競選文宣這樣寫」，遭核能流言終結者創辦人黃士修狂吐槽，用一句話問倒。

林智堅論文門事件關鍵人余正煌27日現身台大論文審定會否認抄襲，強調都是自行獨立撰寫而成，余正煌委任律師張祐齊轉述，余論文中的許明財學歷「多明尼克肯大學」，出處是當年國民黨官網就寫錯，「准(準)碩士」則是自己根本不知道林智堅有中華大學碩士學位，林智堅論文卻出現一模一樣的稱謂與錯字，被嘲諷連自己拿到學位都不知道。

黃士修留言要黃帝穎提出林智堅上國民黨官網的「瀏覽紀錄公證」，對此後者沒有回應。(圖／取自臉書)

黃帝穎對此則稱是因為林智堅對外競選文宣這樣寫，主張是台大國發所的準碩士，林的邏輯是對選民這樣講，在做民調的時候當然要跟選民的印象相符，因為問卷內容是對選民做民調，所以錯字沒有問題。

黃士修看到後忍不住留言吐槽，指出余正煌自己知道錯字出處是哪，證明真的是原創，反觀林智堅完全說不清楚，更詢問黃帝穎：「建請黃帝穎律師提出林智堅上國民黨官網的瀏覽紀錄公證」，以示清白，對此黃帝穎則未做出任何回覆。