三星搶在台積電之前量產3nm晶片

韓國三星電子近期搶先將其最先進的3nm晶片出貨到客戶手上，此舉雖然在與台積電的競爭上佔了先機，但外界並不看好其未來技術的發展與市佔率表現，認為三星半導體部門與台積電各方面實力差距會愈來愈遠，甚至連目前最賺錢的記憶體都可能在台積電與美光合作下失去長期以來的優勢。

韓國三星電子實際負責人李在鎔因行賄政府官員醜聞遭判期假釋後，積極想從三星的業務上挽回一些聲望，今年6月罕見地大幅更換了半導體部門的領導人，他將記憶體製造部門副總裁Kim Hong-shik調來領導晶圓代工技術團隊，期望能在與台積電的競爭中創造佳績，以完成他3年前誓言要「奪耳世界第一」的宏願。最近又搶在台積電之前宣佈3nm量產及出貨，雖然反映其強烈的企圖心，但外界卻冷眼相看。

韓國三星電子副會長李在鎔因向政府官員行賄遭判有期徒刑2年零6個月，緩刑4年。圖為他在韓國儀旺市的拘留所外接受記者採訪。（圖／新華社）

乍看之下三星似乎在最尖端産品的競爭上搶先台積電一步，但這種花招不只騙不過業界的專家，還惹來不少訕笑。外界首先懷疑三星的3nm晶片「客戶是誰」？雖然在宣佈量產記者會上只說是「用於高性能電腦」，沒有公佈客戶名稱，但到了出貨時，外界終於獲知是一家名為上海磐矽（PanSemi）半導體公司。該公司經營虛擬貨幣挖礦機晶片，規模有限，現在虛擬貨幣又持續下挫，很難期望會有多大的訂單。由於是小客戶，這次大張旗鼓搞的出貨宣傳就顯得更為尷尬，因為出貨地點不是引進最新生產設備的平澤廠區，而是負責研發的華城園區，因此被嘲笑是拿研發中心的實驗品充當正式出貨，完全合乎外界早先的判斷。

位於韓國京畿道華城科技園區的三星研發中心是開發3nm的基地，這次3nm量產與出貨在華城廠區進行，遭到半導體業界嘲笑。（圖／路透）

原來最可能成為三星3nm製程最大的客戶是三星自己的Exynos晶片部門，但在近期2100、2200接連失利後，三星已宣布Exynos晶片準備在2024年才使用第2代3nm產品。外界因此嘲笑三星搶出貨不過是搞噱頭，到明年之前生產的東西自己公司都不用，擺明把首批客戶當試驗品，何況三星手機明年會不會用Exynos處理器都可能有很大的疑問。

雖然3nm出貨搶了頭香，半導體業分析人士認為，短期無助於三星3nm業績，長期來看也不會有進展，這次的量產與出貨只有宣傳上的意義而已。因為目前會使用3nm的客戶只有蘋果與英特爾，這2家早已向台積電訂貨，也根據台積電3nm的規格設計晶片，幾乎包下最初的3nm產能，幾乎不可能轉向三星。

三星電子設於華城的研發中心搶在台積電之前宣布3nm晶片量產，客戶是一家經營虛擬貨幣挖礦機的企業，外界認為數量應該非常有限。（圖／路透）

除了這2家，還有可能使用3nm製程的只有高通、Nvidia與AMD，但是因為三星在5nm良率報告上造假，早把這幾家客戶得罪光了。唯一可以指望的就只有中國的客戶，但三星3nm使用的GAA晶體管技術又被美國禁止輸出中國，加上中國自身的先進製程也有不少斬獲，未來也很難成為三星3nm的買家。

由於台積電在7nm以下的製程有超過9成的市佔率，三星的幾乎7nm以下產品線都在賠錢苦撐，而開發新製程動輒要百億美元起跳，5nm良率造假風波尚未平息，如果3nm找不到客戶，未來可能危及整個先進製程生產線。現在三星半導體最賺錢的是記憶體與快閃，但這些年台積電與美光積極合作，已準備聯手搶下三星記憶體的市佔，三星記憶體部門未來持續大量營利的前景並不樂觀。

半導體業競爭極為激烈，三星半導體市佔率雖然已高居全球第2，但開發先進製程晶片的前景卻岌岌可危。（圖／Shutterstock)

據集邦諮詢調查，今年首季台積電晶圓代工的市佔率是53.6%，比排名第2的三星高出16.3%，雙方差距持續擴大，若3年前李在鎔發出「奪下世界第一」豪語時相比較，三星與台積電差距又擴大了8個百分點。台積電3nm今年就會量產，外傳還為此擴建了2處生產基地，加上今年設備投資成長高達46%，計劃2024年要出第2代3nm，2025年生產2nm。以這樣的技術推進速度，三星奪取世界第一不只希望渺茫，而且還會愈拉愈遠，說不定幾年內還會被包括大陸在內的競爭對手趕上並超越。

三星在先進半導體產業的前景雖然黯淡，但仍有相當強的人才與技術實力，在全球面對經濟惡化與通膨危機之際，其4大部門的財務狀況恐怕很難像過往一樣支持先進製程半導體產業，未來可能得面臨半導體部門出售的命運。以目前國際形勢，要賣給大陸當然不可能，但正獲得大量資金準備擴大投資的美國企業進行收購的可能性大得多，一旦走上這條路，對韓國產業界的信心會是不小的打擊。