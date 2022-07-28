PTT鄉民挖出黃帝穎2年前痛批李眉蓁新聞，大酸雙標無極限。(圖／PTT)

林智堅論文門案狂燒，本人雖多次解釋，但遭外界批評越描越黑，其委任律師黃帝穎則是轉攻台大論文審定會召集人蘇宏達教授政治傾向，要求校方更換召集人，但遭台大打槍，就有網友翻出2年前黃帝穎評論李眉蓁論文案的新聞，直呼雙標沒有極限。

2020年高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁遭踢爆中山大學論文高達96%抄襲，當時黃帝穎在臉書PO文表示，李眉蓁違反著作權法第91條第一項規定，可處3年以下有期徒刑，或併科罰金75萬元。

黃帝穎2年前在中山大學審定結果尚未出爐，就已開砲李眉蓁，如今卻批評台大社科院院長蘇宏達「醜聞說」是未審先配，遭網友狂酸。(圖／取自臉書)

黃帝穎當時痛批李眉蓁無力解釋，只好把總統蔡英文扯下水，更引用其他論文抄襲判決案例：「原審以被告犯行明確，適用著作權法第91條第1 項，刑法第11條前段、第51條第5 款之規定，並審酌被告身受最高等之教育，理應嚴守學術分際，恪守本分孜孜矻矻於所習領域，並為後生學子榜樣與表率，竟不思己力完成論文，反剽竊他人智慧結晶，漠視他人著作權利，且犯後至今仍矢口否認犯行，一再飾詞狡卸，心態可議，顯無悔意。」

由於當時時間為7月，中山大學當時尚未審定完畢，對比如今黃帝穎不斷護航林智堅，大喊未審先判，也因此被PTT鄉民挖出舊聞，狂酸：「這就是傳說中的迴力鏢嗎」、「智堅：你說幾年？要不要再說清楚一點」、「看他27日上政論的手就知道有多心虛」、「雙標黨，不EY」、「他到底怎麼考到律師的」、「自己打自己耳光，還要大家笑大聲點」、「真的沒有極限」。