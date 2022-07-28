美國聯準會對抗處在40年高點的通貨膨脹，連兩次例會決議升息3碼。主席鮑爾預告9月還會升息，幅度取決於經濟數據；他強調經濟未陷入衰退，但成長需要低於潛能一陣子。

聯邦準備理事會（Fed）決策官員歷經兩天集會，繼6月後再次決議升息3碼（0.75個百分點），12名官員全數同意。聯邦資金利率目標區間調高到2.25%至2.5%，達到不刺激也不拖慢經濟的中性水準。

這是1990年代初期聯準會將這項短期利率當作主要貨幣政策工具以來，首次連兩度升息3碼，利率回到2015年至2018年上一波升息循環的頂點。

美國6月消費者物價年增9.1%、創40多年來最大漲幅的數據公布後，市場一度預期聯準會7月將一口氣升息4碼。但在多位官員表態支持升息3碼後，投資人鬆一口氣，聯準會最新決策因而與市場預期相符。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會說，6、7月連續升息3碼調幅「異常大」，9月做出類似決定「可能是適當的」。但他表示，聯準會無法再提供明確指引，將讓後續經濟數據決定政策走向，年底前基準利率可能介於3%和3.5%之間。

鮑爾說：「隨著貨幣政策立場進一步緊縮，放慢升息腳步、讓我們評估累積政策調整如何影響經濟和通膨，可能會成為適當之舉。」

投資人將此視為聯準會顧及經濟可能放慢升息腳步的訊號，刺激美股午盤大漲，道瓊工業指數終場勁揚436點，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數漲幅分別逾2.6%、4%。

為恢復物價穩定，聯準會3月啟動1980年代以來最積極升息循環，利率調幅逐步擴大，近期景氣出現降溫跡象。美國首季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮1.6%，第2季若再度負成長，經濟將符合技術性衰退定義。華爾街預期美國第2季GDP微幅成長。

鮑爾說，他不認為經濟處於衰退中，「思考衰退是什麼，它是許多產業廣泛衰退，時間比幾個月還長。現況看起來不像是這樣」。

鮑爾看好經濟的理由之一是就業市場穩健。美國失業率已連4個月保持在3.6%，接近半世紀低點。但依聯準會偏好參考的通膨指標，5月核心個人消費支出（Core PCE）物價指數年增4.7%，遠高於長期目標2%。

鮑爾重申，聯準會「堅定致力」壓制通膨，而整體經濟成長、特別是勞動市場可能因此受衝擊。

聯準會9月若再升息，基準利率將達到刻意拖慢經濟的水準。鮑爾說，聯準會官員認為經濟有必要走弱，讓成長低於潛能一陣子。

這項說法與聯準會官員6月經濟預測不謀而合。當時18名官員全數預期聯邦資金利率目標區間今年底將升到3%以上，年底失業率達3.7%。

近期利率期貨市場行情顯示，投資人預期今年底聯準會將把利率升到3.5%左右，明年為顧及經濟而開始降息。鮑爾未公開討論如此可能性。他曾說，聯準會必須從每月通膨數據見到物價漲勢趨緩的明確證據，才會讓利率升幅回歸傳統的1碼。（編輯：陳正健）1110728