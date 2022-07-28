民進黨桃園市長參選人林智堅近日風波不斷，論文抄襲風波、新竹棒球場事件兩頭燒，成為眾矢之的，如今又遭爆料，早在棒球場開幕前2天，球員工會就已提交一份27項的改善建議報告給聯盟，卻遭到無視，在總統蔡英文到場見證下風光開幕，造成4名球員受傷後緊急停用。

味全龍二軍本月16日在新竹棒球場開打，進行球場壓力測試。根據《上報》報導，4天後，也就是20日，球員工會就提出一份幾乎涵蓋整座球場，一份27項改善建議報告給聯盟，除了最受矚目的紅土、碎石、牛棚問題外，還包括了休息室動線、空間、隱私，燈光照明、投手丘與界外區等多項問題，並上繳給聯盟。

據了解，過去一個多月，球團、教練和多名球員都一直有做出提醒，指出新竹棒球場設計疏失與潛在危機，但球場依舊如期開幕，造成4名球員受傷，其中富邦悍將外野手林哲瑄因飛撲傷到左肩，恐怕整季報銷。

儘管林智堅對新竹棒球場風波二度道歉，還承諾將負擔林哲瑄的醫療費用，但仍無法獲得諒解，加上不少綠營側翼甚至是遭罷免的黨籍前桃園市議員王浩宇不斷試圖將風向導致球團，更引發球迷與網友反感。至於到場見證開幕的總統蔡英文至今對此事仍未做出回應，但悄悄取消了周末參加中職明星賽的行程。