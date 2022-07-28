新竹市長選戰，國民黨推出市議員林耕仁參選，民進黨徵召前新竹市副市長沈慧虹，民眾黨則提名立委高虹安角逐。根據最新民調顯示，如果明天投票，林耕仁獲得26％選民支持，領先高虹安的25％以及沈慧虹的21％。外界一般預估，棒球場事件會重擊沈慧虹，此民調則顯示，差距似乎不像外界預料那麼大。

根據《聯合報》28日公布的最新民調顯示，如果明天投票，林耕仁獲得26％選民支持，高虹安以25％排名第二，沈慧虹則以21％排名第三，但是有28％選民無意見及未決定。3人民調皆在誤差範圍內。

至於看好度，26％的選民看好林耕仁當選新竹市長，高虹安及沈慧虹各有19％選民看好，無意見及未決定的選民則有36％。

再從政黨傾向作交叉分析，高虹安除了68％民眾黨的選票外，還得到國民黨20％及民進黨14％選票，另外，還獲得23％中間選民支持。林耕仁則獲62％的國民黨選民力挺，還有民進黨17％、民眾黨21％及20％中間選民的支持。沈慧虹獲60％民進黨選民的支持，以及國民黨4％及民眾黨6％選票，中間選民有16％支持。

該民調於7月23日至25日晚間執行，訪問1070位設籍新竹市成年民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負三個百分點之內。

耗資12億重建的新竹棒球場，因為場地缺失，職棒比賽只打2天卻造成3名球員受傷，而緊急停賽。新竹市前市長林智堅及沈慧虹為此道歉。而此問題則是在7月22、23日開始陸續被爆出。