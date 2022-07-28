朴恩斌主演的《非常律師禹英禑》堪稱今年戲劇大黑馬，收視率從第1集的0.948%起跑，開播僅3周即上漲了10倍，第7集更是衝上雙位數來到11.69%，並且坐上Netflix Top10全球非英語影集排行榜冠軍寶座。由於「禹英禑」身為律師又熱愛分享鯨豚知識，朴恩斌必須熟記大量台詞，難度之高連飾演資深律師的姜其永也咋舌，除此之外，進出旋轉門的那場戲對朴恩斌來說也是一大挑戰，她拍了好幾天才脫離那道工作人員口中的「恐怖旋轉門」。

朴恩斌詮釋的「禹英禑」是同時擁有天才頭腦和自閉症譜系障礙的菜鳥律師，演出她頂頭上司的姜其永讚嘆表示自己雖然也是第一次背這麼長的專業術語台詞，但朴恩斌的量卻是壓倒性的驚人，且她還很少NG。劇中，「禹英禑」上班第一天要克服的第一道難關，就是進出旋轉門，而對於朴恩斌來說，那場戲也是大魔王，「我們拍了不只一天，好幾天卡在旋轉門無法通過。」朴恩斌回憶道：「回家之後腳很痛，第二天也很痛。」

姜其永（右）讚嘆表示自己雖然也是第一次背這麼長的專業術語台詞，但朴恩斌的量卻是壓倒性的驚人，且她還很少NG。（圖／Netflix提供）

飾演暖男訟務組職員的姜泰伍，同樣在那扇門卡了好幾天，他笑說：「由於旋轉門很窄，所以那場戲拍了很多次。」姜泰伍透露他們兩人的腳數度相撞，也撞到過門，有一次拍到一半門還停住了，朴恩斌在旁聽到忍不住補充，當時真的使出渾身解術來拍攝。

提到如何演出「禹英禑」這個角色，朴恩斌坦言看完劇本的當下，完全不知道該如何演繹，她擔心若是模仿某個人物，會令觀眾留下刻板印象，深思熟慮後決定按照自閉症光譜的診斷標準，來塑造「禹英禑」的說話方式、走路姿勢等言行舉止，因此並未特別練習過。

朴恩斌和姜泰伍花費很多心力拍攝旋轉門的戲份，兩人數次撞到腳。（圖／Netflix提供）

「禹英禑」除了熱愛鯨豚，飲食上也很執著，特別鍾情於紫菜包飯，被問到喜歡的紫菜包飯口味，朴恩彬回答起士和鮪角口味，「若和『禹英禑』一樣都吃同一種口味，可能會吃膩」。

「禹英禑」個性乖巧，可愛的短髮造型讓她更顯呆萌，激發觀眾的保護慾，不過比起短髮，朴恩斌本人更喜歡留長髮，她的理由很實際「短髮反而更難管理」，朴恩斌表示雖然洗頭的時候短髮很方便，但是長髮不用特意維持，雖然她兩種都很適合，但更喜歡長髮造型。

比起短髮，朴恩斌更喜歡長髮造型。（圖／翻攝朴恩斌IG）

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