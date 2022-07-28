興富發（2542）近年來將推案重心擺在中南部，今年一口氣在台中七期推出市場上少見的小坪數產品「市政新銳」、及以國際級大師設計為亮點的「鉑金愛悅」，總銷合計逼近200億元！由於雙建案均祭出低首付，加上地點佳，從小宅到換屋型產品都有，推出以來頗受換屋族、置產客的青睞。

其中，七期線上唯一的小宅案「市政新銳」，基地面積約728坪，規劃地上35層、地下8層單棟住宅大樓，坪數在24~45坪間、規劃2~3房產品，5月進場以來，吸引不少投資置產客群買單。

「市政新銳」專案經理黃清裕表示，該案每坪開價70~78萬元，3房含車位總價約2,700萬元，首付只要40萬起。由於該案是七期極少數推20坪2房小坪數、低總價產品，吸引不少興富發已購客重複在七期置產，加上周邊商辦林立，部分買盤以置產收租為考量購入。

此外，興富發表示，台中七期國家歌劇院周邊百坪豪宅預售屋，每坪單價70~80萬元，興富發「鉑金愛悅」位於七期豪宅地段核心，前擁國家歌劇院、夏綠地園道，周圍有新光三越、大遠百、老虎城、蔦屋書店，林酒店、日月千禧酒店、市議會、市政府、未來更迎接誠品與萬豪酒店進駐。興富發看好企業二代置產、自住的需求，因此「鉑金愛悅」推出中坪數產品搶市。

「鉑金愛悅」位於台中國家歌劇院、夏綠地園道旁，規劃地上37層、地下7層，總戶數270戶，以48~65坪、3至4房中坪數產品為主力，首付60萬元起。興富發特別強調，「鉑金愛悅」網羅全球頂尖酒店設計師團隊，從門廳到居家設計，「讓門廳就像五星飯店，讓家就像總統套房」，還破天荒在接待中心打造8款風格獨具的樣品屋，提供已購客戶精裝修選擇。

「鉑金愛悅」專案經理蔡耀駿表示，40~60坪的坪數在七期屬真空產品，線上目前僅有「鉑金愛悅」案，每坪開價68~70萬元，若加購飯店設計師精裝修方案，單坪以7萬元計算。該案自7月正式進場以來，吸引了不少換屋、置產客群，其中有一半來自中彰投高資產人士，一半是具有地緣關係的北客。