42歲香港女星張柏芝2011年和前夫謝霆鋒離婚，小孩則跟著她一起生活。張柏芝平時經常在社群媒體上分享日常，從她分享的內容中，可以看出和兒子們感情相當好，母子間互動親密。近日，她在IG限時動態發佈一系列出遊影片，2個兒子也跟著出鏡，高顏值再次成為網友關注焦點，直呼神韻實在太像爸爸謝霆鋒，讓不少人紛紛跪求兩人出道，希望他們長大後也能進入演藝圈發展。

張柏芝和謝霆鋒育有2個兒子，離婚後大兒子Lucas與次子Quintus跟母親一起生活，透過社群能看出張柏芝相當疼愛他們，而孩子即使長大了也和她感情非常好。昨（24）日張柏芝在個人IG發佈多篇限時動態，地點標記是香港迪士尼樂園，應該是趁假日空閒時出遊放鬆，兒子們也陪伴在媽媽左右。影片公開後，Lucas和Quintus的帥氣長相卻完全吸走了網友焦點。

個性活潑的Quintus面對鏡頭完全不會害羞，5月剛過12歲生日的他看起來還是很黏張柏芝，這次出鏡，他穿著簡單的白色T恤及黑色短褲，身高抽高不少，頭髮也留得比之前露臉時更長，顯得飄逸帥氣，是個陽光開朗的少年，不過坐在車裡大口啃著雞腿的模樣又一秒變成了可愛畫風。

和弟弟相比，15歲的Lucas比較害羞內斂，每次上鏡都用東西遮著臉不讓人看清。他配戴和張柏芝同款的項鍊，身高已經比媽媽還要高了，雖然用貼圖檔著臉，但從不小心露出的眉眼依然能看出是小帥哥一枚，而且跟弟弟Quintus一樣，五官輪廓和氣質神韻與爸爸謝霆鋒愈發相似。

這並非Lucas和Quintus首次在鏡頭前曝光，兩人出眾的相貌先前已經引發過網路熱議，不過隨著年齡增長，2名男孩跟謝霆鋒越來越像，遺傳父母的高顏值也不禁讓人感嘆這對兄弟不愧是從小帥到大，許多人也因此期待看見他們進入演藝圈。過去在節目上，張柏芝就曾被詢問是否支持兒子當藝人，當時她大方表示並不會抗拒，若是孩子們發展得比自己或謝霆鋒好，也會感到非常驕傲。