高雄市前副市長李四川每天上下班都會行經台北市市民大道，他昨(27日)在臉書有感的談到，市民大道興建時，當時在台北市政府工務局新工處的王處長就曾說，「這個決定會影響百年」，這也讓他謹記在心，因為每一項工程從規劃設計到施工完成，每個環節都要「點點滴滴求其是」，不得馬虎！此心得曝光後，國民黨主席朱立倫現身留言表示，「再看看最近新竹發生的事情，實在讓人感嘆啊...」。

李四川分享，市民大道興建時，王處長曾經告訴他，市民大道是蓋四線道，還是六線道，是一個很大的決策，因為這個決定會影響百年，決定六線必須拆除旁邊的民房，心想沿線的市民忍受鐵路火車多年干擾，難得盼到鐵路地下化，何忍心再拆民房，而且還有上下出入口的問題，如決定四線，往後車輛過多時，將造成塞車，因台北市僅有這條東西向的快速道路。

市民大道自86年完工全線通車至今，已歷經26年，李四川說，王處長雖已仙逝，但當部屬的自己受他教誨甚深，也時時在驗證他的話。李進一步談到，「對於一生都在做公共工程『拿摃槌』的我，不管工程的大小，都是百年工程，每筆預算都是民脂民膏，都與市民生命財產、安居樂業有關，工程從規劃設計到施工完成，每個環節都要『點點滴滴求其是』，不得馬虎」。

該篇貼文曝光後，引發網友湧入留言，其中朱立倫則有感地說，「看到川伯這篇文，再看看最近新竹發生的事情，實在讓人感嘆啊...」;另有不少網友則是認為「高水準的都市，必須先有務實的官員」、「有了市民大道後，真的便利很多」、「感動！每個工程的背後都是許多無名英雄默默的付出」、「感謝川伯在高雄舖的馬路」、「公部門真的是良心事臨業啊」。