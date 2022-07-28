擁有好山好水的宜蘭，是許多人心儀的旅遊地點，近日一位人妻詢問，由於家人很愛去宜蘭，因此先生想砸400萬在宜蘭買中古屋，只為了日後旅遊方便，不知道大家怎麼看？結果卻引來兩派人戰翻，有些人認為400萬可以去住各式各樣的飯店民宿，超沒必要買；但有些人認為置產很好，自己的房子住起來最舒服，而且平時沒去住的時候，可以委託出租代管公司管理，日租出去。

一名女網友近日在臉書社團《買房知識家 買房賣房攏滴+》上發文表示，家人很喜歡去宜蘭玩，讓先生萌生了在宜蘭買中古屋的念頭，認為這樣以後去宜蘭玩就很方便，但因為沒有什麼本金，所以想買在400萬以內的房子，不知道大家覺得如何？

貼文讓兩派人馬戰翻，有一部分的網友認為，砸400萬買房子，只為了出去玩的時候能住，除非本身很有錢，否則真沒必要，因為房子長期沒住很容易有狀況，這樣每一次出遊都變成在修繕房屋，超掃興。「沒必要為了喝牛奶而養牛」、「除非每天去玩，不然不划算吧！房子沒人住，屋損率很高」、「400萬能住好多不同的民宿，感覺沒必要買」、「400萬每星期住，十輩子民宿飯店也花不完」。

不過，也有網友因為喜歡去宜蘭玩就買房。「我在宜蘭買過華廈產品，每周都過去住，自己的房子住起來更舒服」、「朋友媽在礁溪火車站有套房，現在漲，去年又買一間，周五下班直接衝去渡假」、「可以！當做置產！不要買太大的！平時可以出租（由出租代管公司管理）採取日租的方式！」