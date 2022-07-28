臺企銀(2834)埔墘分行深耕新北板橋已邁入第35年，為提供客戶更便利及舒適的金融環境，並因應原址舊有行舍危老都更重建，將埔墘分行遷移至新北市板橋區文化路一段51號繼續營業，於25日舉行喬遷開幕典禮。

搬遷後的臺企銀埔墘分行將觸角擴大延伸至新板特區商圈，不僅鄰近新北交通樞紐板橋車站，大眾運輸便利、商業活絡，同時優化分行營業空間及動線，並設有證券分公司，以嶄新的環境提供客戶全方位且高品質的金融服務。

臺企銀董事長林謙浩致詞時感謝與會貴賓及客戶長期支持，並期許埔墘分行持續秉持專業及用心服務的精神，深耕既有客戶、開發多元客源，協助在地產業發展。未來亦將繼續進行分行改造，落實友善金融環境。

除了實體分行有感升級，臺企銀持續積極推動數位轉型計畫，其中新版行動銀行及Hokii數位存款帳戶服務，今年再獲得國家品牌玉山獎「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」，為首家連莊獲雙獎的公股行庫，代表臺企銀數位品牌聲量獲國家級肯定。

臺企銀致力協助中小企業發展，並以提升中小企業客戶附加價值為出發點，打造「類金控」的經營模式，提供一站購足的整合式全功能服務。同時，臺企銀持續耕耘ESG，與核心業務結合，推出符合環境保護、社會需求的金融商品，積極協助臺灣中小企業永續成長。