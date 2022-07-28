富邦媒(8454)公布第2季及上半年財報，第2季稅後餘為8.3億元，累計上半年每股盈餘為7.59元，展望下半年，逢七夕情人節、父親節、中元節、中秋節等「節慶商機」及「暑期商機」齊發，且第4季為傳統零售業旺季，年度最強購物節雙11、雙12登場，今年營收獲利可望持續成長。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，第2季合併營收251.4億元，年增12.9%，雖然去年同期遇三級警戒高基期，仍創下同期新高、單季歷史次高的營收規模，第2季營業利益為10.2億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為8.3億元，每股盈餘3.81元。

在全球籠罩在通膨升溫的環境下，富邦媒營運持續繳出優於零售競業的成績，今年1至6月合併營收達480.8億元，年增18.4%，上半年營業淨利達20.6億元，年成長5.7%，歸屬於母公司業主稅後盈餘為16.6億元，每股盈餘為7.59元。

富邦媒momo物流佈建的腳步持續向前推進，至今年第二季營運的物流中心、主倉、衛星倉共已達51座，總倉儲面積達408千平方米。於南台灣打造「南區儲配運輸物流中心」四月份舉行上樑儀式，象徵momo於南台灣最大物流中心主要工程順利，預計2023年完工加入營運陣容。為升級優質的客戶服務體驗，momo打造的自有車隊富昇物流運能佔比已提升至20%，有助於優化momo最後一哩路的物流服務力。

展望下半年，富邦媒表示，首波迎來七夕情人節、父親節、中元節、中秋節等「節慶商機」及「暑期商機」齊發，且第4季為傳統零售業旺季，以及年度最強購物節雙11、雙12登場，今年度營收獲利可望持續成長。

momo發揮集團綜效為服務力添翼，同步強化會員經濟實力；momo提供忠實會員消費滿額回饋台灣大哥大「MyMusic音樂30天免費聽」或「MyVideo豪華月租免費看」服務深受青睞，開通會員數穩健增長。與台北富邦銀行合力打造的網購神卡「momo聯名卡」截至今年6月累積發卡已突破68.7萬卡，momo卡友平均消費客單價較一般會員高出逾3成。顯見集團資源挹注正向提升momo會員黏著度。