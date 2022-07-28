全球半導體記憶體解決方案領導廠商華邦電(2344)宣布，其最新封裝100BGA LPDDR4/4X符合JEDEC JED209-4標準，可實現節能減碳。

華邦電最新的LPDDR4/4X產品採用節省空間的100BGA封裝，尺寸僅為7.5X10mm2。該產品可顯著減小PCB尺寸從而使設計更為緊湊，適用於需要在小型封裝中實現更高資料輸送量的物聯網應用。

華邦電目前提供的容量有1Gb和2Gb的 LPDDR4/4X記憶體，資料傳輸速率高達4267Mbps。此外，華邦電還可提供2Gb單晶片封裝(SDP)以及4Gb雙晶片封裝(DDP)的產品組合。相比DDR4 x16 3200Mbps，華邦電LPDDR4 1CH x16 4267Mbps的資料傳輸速率可大幅提升，性能也更加卓越，這對消費類應用來說意義非凡。

華邦電還保證在至少未來十年內持續穩定供應LPDDR4/4X，極大助力設計週期較長的汽車和工業應用。

華邦電表示：「深耕記憶體產品市場多年，華邦電一直高度關注客戶的需求與新技術的發展趨勢。此次推出的全新封裝100BGA意味著華邦已成功開發出下一代LPDDR4/4X，可滿足新興物聯網、消費電子、工業和汽車應用的需求。」