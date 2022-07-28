新漢(8234)董事會決議處分子公司北京興漢網際股份有限公司(北京興漢)，新漢周三晚間召開櫃買重訊記者說明會，公布周三經董事會決議通過以人民幣2.7億元(約新台幣12億元)處分子公司北京興漢網際股份有限公司(北京興漢)的所有持股。此次交易預計處分利益約新台幣7億6136萬1仟元(以六月底自結數計算)，可望稅前認列半個股本，貢獻每股盈餘逾5元，惟實際數字將依匯率及實際交易日等而有差異。

北京興漢係新漢透過Samoa於北京設立的子公司，主要經營大陸當地網路通訊及網路安全的業務。大陸近年力推信創產業(晶片、電腦軟硬體、作業系統等相關IT領域)的國產國造，網路通訊/網路安全屬於較敏感的領域，市場氛圍逐漸不利於非內資企業。為避免後續業務受到衝擊，遂選擇將股份出售給符合我方條件的買家。經比較各潛在買家提出的方案及後續接洽的積極度，最後決定與北京大豪科技股份有限公司(大豪公司)進行交易。

新漢發言人暨財務長陳原彬提到，中美貿易戰之後，大陸擔心科技相關關鍵領域被西方國家掐住，所以希望一切東西可以從頭做到尾是最好的，即為國產國造，而北京興漢主要做網路相關，也屬於比較敏感領域，對大陸而言，這方面不是內資企業，特殊政府軍方的案件，就會較難接到單，雖然北京新漢不見得跟國安有關，但整個網通領域，都是屬於跟通訊、網路安全、駭客安全等比較敏感議題，而北京興漢獲利能力很好，也有相對一定的技術能力。

大豪公司為上海證券交易所之上市公司，股票代碼為603025，主營業務為縫紉機及針織設備之電腦控制系統的研發、生產及銷售，非新漢公司的關係人。此次交易價金人民幣2.7億元(約新台幣12億元)，將依合約約定分期支付，並扣除依法須於當地代行扣繳的稅額。本次交易後，新漢對北京子公司的綜合持股比率將降為0，不再有任何持股。後續新漢在大陸如欲經營網路通訊/網路安全相關業務，於合約規範期間內均須透過北京子公司為之。

此次交易依規定取得北京子公司2021年度經會計師簽證之審計報告，並委請獨立專家榮鑫會計師事務所徐仲榮會計師針對交易價格及對新漢股東權益之影響出具報告。此次交易預計處分利益約新台幣7億6136萬1仟元(以六月底自結數計算)，可望稅前認列半個股本，貢獻每股盈餘逾5元，惟實際數字將依匯率及實際交易日等而有差異，悉以會計師查核後之財報入帳數為準。

新漢預計8月1日完成交割，當天做所有控制權實質移轉，新漢本業工控自動化在大陸還有子公司。而北京興漢每年影響新漢合併營收約10至13億元，年獲利影響約7000萬元至1億元，對營運影響占一成以上，對短期衝擊仍在，但處分利益金額至少約為7年以上北京興漢獲利貢獻。陳原彬表示，新漢有信心把營運數字補回來，公司將償還借款並啟動新投資如工業4.0、車載電腦、智慧城市等，甚至網通在大陸處分，但其他地區仍都還在。