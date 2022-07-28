土耳其財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati） 稍早發推特稱，他與全球最大區塊鏈交易所幣安（Binance）創始人兼執行長趙長鵬進行了一場視訊會議，討論有關區塊鏈生態系統和加密資產事宜，由於安卡拉正在制定加密貨幣的相關法律，這次會議可能會被視為土耳其政府擁抱區塊鏈的一大訊號。

We had a virtual meeting with Mr. Changpeng Zhao, the founder of Binance. Mr. @cz_binance and I had discussions on the blockchain ecosystem and crypto assets. pic.twitter.com/hkJrFxkugQ — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) July 27, 2022

根據網站分析服務Similarweb統計，土耳其是幣安排名第一的流量來源國，佔 6.37%，該國政要並不是第一次接觸區塊鏈，今年三月份，土前經濟部長，現任正義與發展黨副主席埃利塔什（Mustafa Elitaş）會見了$SHIB柴犬幣社群的土耳其意見領袖 希巴圖爾基耶（SHİBATÜRKİYE），並討論了一些相關的內容，當時這件事情就已經在全球幣圈造成旋風。

土耳其里拉嚴重的通貨膨脹加速了加密貨幣的普及，該國在2021年經歷了動盪的一年，當時其法定貨幣里拉迅速貶值，而到了2022年更是每況愈下，其因為俄羅斯入侵烏克蘭後，里拉遭受了制裁和出口禁令。根據官方政府報告，土耳其人年同比（同比）的通貨膨脹率為54.44%，為20年來的最高水準。

土耳其里拉兌新台幣走向持續疲弱。（本報匯出 tradingview.com）

在2021年底通貨膨脹率飆升至36%之後，加密貨幣也在土耳其快速普及開來，該國加密貨幣交易量在2021年Q4飆升至平均每天18億美元（近540億元新台幣），因為里拉正以創紀錄的速度貶值，去年損失了將近一半的價值，法幣的波動都快跟一些區塊鏈代幣差不多了，得益於這樣的背景，泰達（$USDT）美元穩定幣，在土耳其獲得了比特幣之外的超高人氣，去年12月21日單日，里拉對泰達幣的交易量一度佔了全球泰達幣總交易量的60%，單從這一天的案例就可以看出泰達幣在土耳其有多熱。