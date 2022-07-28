民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」事件越演越烈，在關鍵人士余正煌發表聲明後，林智堅團隊「似乎沒什麼牌可打了」。據指出，「論文門」還有一項決定性證據，就是口試日期，林的口試日晚余近半年，答案已呼之欲出。

包括國安局長陳明通在內，林智堅團隊自始至終強調論文無抄襲，甚至連「論文他先想的，只是比較晚畢業」都說得出來。在余正煌透過律師發表聲明，確認自己才是原創後，林、陳兩人的說法瞬間被戳破。

林智堅團隊並要求台大社科院長蘇宏達迴避論文審定，也在27日傍晚被全體委員駁回，因「無具體事實足以認定蘇宏達參與審定有偏頗之虞」。

學界認為，林智堅不出席論文審定會加以辯護，已讓自己處於不利位置；事實上，從論文口試日即可看出端倪，根據《蘋果新聞網》報導，余正煌的口試日是2016年7月19日，而林智堅則是2017年1月13日，相差近半年，答案很明顯。