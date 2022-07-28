民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹市長任內重建的新竹棒球場，爆出許多缺陷，讓他繼論文爭議後陷入更大風暴。事實上林智堅之所以成為綠營「政治金童」，主因就是其政績亮眼、獲新竹市民高度肯定，因此棒球出大包後也讓外界對其過往施政產生疑問。民進黨前立委郭正亮日前就提到，2020年有媒體曾報導，新竹市公園兒童遊具設施大多不合格，而此事最近又被翻出重提，讓郭正亮驚呼，林智堅「已經造成業力大引爆」。

林智堅是綠營政治新星，入主新竹市後曾於2017年《遠見雜誌》的調查中，以高達7成的施政滿意度，首度晉升五星首長行列，隨後3年（2018年、2019年、2020年）也連續獲頒五星市長。不過，根據《自由時報》2020年8月報導，新竹市政府積極推行公園改造，惟依衛福部106年所制定的兒童遊具標準，新竹市81座兒童遊具裡有77座標準不合格，不合格率高達95%，當時竹市城銷處回應「多是安全距離不足、遊具夾距過大或過小」，表示已進行評估、改造現有設施，並逐步完成各公園的檢驗改善。

郭正亮26日在政論節目《少康戰情室》表示，林智堅現在「已經造成業力大引爆，人家就不斷拋料出來！」他提及前述2020年報導內容，指新竹市綠地與公園兒童玩具設施「81座裡有77座沒有得到檢驗報告，不合格率95%」，而林智堅曾以「兒童城市」進行號召政績，「蓋了很多公園，結果兒童玩具設施95%不合格！」「2020年8月的事，現在又被人家丟出來！」