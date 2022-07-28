最近有位特別的球員獲得聯盟球隊合約，他是前陣子在Netflix籃球夯劇《必勝球探》扮演男主角的海南戈梅茲(Juancho Hernangomez)，劇中以「克魯茲(Bo Cruz)」身份力爭上游闖進NBA的他如今在現實也再次找到工作，據《ESPN》報導他將與暴龍簽下1年合約，他最後一次效力聯盟是去年於爵士時，今年季後慘遭釋出。

Free agent F Juancho Hernangomez is finalizing a one-year deal with the Toronto Raptors, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 26, 2022

這位因Netflix影劇爆紅的西班牙球員得以重返聯盟，據《ESPN》與報導，海南戈梅茲將與暴龍簽下1年合約，今年26歲的他身高206公分、體重104公斤，在2016年首輪第15順位被金塊選上，接著陸續加入灰狼、塞爾提克、馬刺、爵士，但後面3隊都是於上季短暫效力，今年6月被爵士釋出，一度找不到工作。

I’ve never seen Hustle but I just watched the scene and it looked realistic . My biggest beef with sports movies is the game scenes always look so fake . ie) remember the titans, coach carter etc . https://t.co/JHrF22esI6 — Zac🍁 (@ZacCanada) July 26, 2022

海南戈梅茲今年人氣攀升，他在《必勝球探》中扮演男主角克魯茲，從一位沒沒無聞的街頭籃球愛好者，到被飾演球探的亞當山德勒(Adam Sandler)相中並成功進入NBA，勵志的故事深得人心，不過現實中他卻沒有如此順遂，生涯前期雖備受看好，但角色地位逐漸被淡化，生涯至今只有5.4分3.4籃板0.6助攻。