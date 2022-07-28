最近有位特別的球員獲得聯盟球隊合約，他是前陣子在Netflix籃球夯劇《必勝球探》扮演男主角的海南戈梅茲(Juancho Hernangomez)，劇中以「克魯茲(Bo Cruz)」身份力爭上游闖進NBA的他如今在現實也再次找到工作，據《ESPN》報導他將與暴龍簽下1年合約，他最後一次效力聯盟是去年於爵士時，今年季後慘遭釋出。
這位因Netflix影劇爆紅的西班牙球員得以重返聯盟，據《ESPN》與報導，海南戈梅茲將與暴龍簽下1年合約，今年26歲的他身高206公分、體重104公斤，在2016年首輪第15順位被金塊選上，接著陸續加入灰狼、塞爾提克、馬刺、爵士，但後面3隊都是於上季短暫效力，今年6月被爵士釋出，一度找不到工作。
海南戈梅茲今年人氣攀升，他在《必勝球探》中扮演男主角克魯茲，從一位沒沒無聞的街頭籃球愛好者，到被飾演球探的亞當山德勒(Adam Sandler)相中並成功進入NBA，勵志的故事深得人心，不過現實中他卻沒有如此順遂，生涯前期雖備受看好，但角色地位逐漸被淡化，生涯至今只有5.4分3.4籃板0.6助攻。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。