依照法規車輛沒有掛車牌禁止上路，但一名宜蘭網友騎電動自行車，沒超速也有戴安全帽，卻被警方攔查開單，認定是非法改裝並沒收車子，讓他喊冤車子買來就這樣子，哪裡改裝了？不過網友一看車子外觀，未掛相關車牌，前後輪胎面寬加大等，力挺警察開單「這是電動車？抓得好」、「沒牌上路，被開單剛好而已」。

原PO指出電動自行車買來就這樣。(翻攝自爆料公社)

這名網友在臉書「爆廢公社」抱怨，騎電動自行車上路莫名被警察攔查，他自認沒違規、沒超速，也有戴安全帽，卻被警察認定是非法改裝沒收車子，怒批沒收人民私人財產這樣對嗎？「警方說無法辨識，所以依規定認定我是拼裝車？說我無法領回。買來就這樣子，哪裡改裝了？」

然而許多網友看了原PO貼出的電動自行車照片，沒有車牌、車子前後輪加寬、加裝靠背，據原PO透露每小時車速還可達50公里，覺得哪是電動車，都認為警察抓得好，「電動車還是要掛認證牌啊，你那麼高調，不抓你抓誰？」、「買來就這樣，但是賣的是拼裝，所以合理」、「買來就這個樣子代表就不該買呀！被扣剛好而已，真療癒」、「看到這種也敢發文，臉皮蠻厚的不怕被摑」。

依規定有紅色閃電合格標章的電動自行車，勿擅自改裝，按規定若擅自改裝變速裝置讓車速更快，可罰1800-5400 元。至於改一般裝置，如改煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備，也會被處最高1200元罰鍰。