香港知名美女主持人王嘉慧，擁有甜美臉蛋與高䠷的身材，加上擁有倫敦大學學院心理學系一級與法律博士的高學歷，讓她在「香港小姐」選美比賽中脫穎而出，順利進入演藝圈，並成為高收視節目《東張西望》主持人之一。但沒想到她近日以電話訪問一名受訪者後，竟收到對方的恐嚇信，並揚言要將她「先姦後斬」丟到海裡，嚇得電視台緊急報警處理。

現年27歲的王嘉慧，自倫敦大學學院心理學系返回香港後，還繼續攻讀法律博士學位，外貌亮麗的她還在2021年參加「香港小姐」的選美比賽，並在其中順利晉級前五名，最後獲得「健美體態佳麗奬」及「Beauty Story大獎」，知名度因此大開，受到大批網友的喜愛。而開播以來以踢爆許多社會問題並公開演藝圈的各種消息而受到大眾矚目的綜合資訊節目《東張西望》，除了節目內容辛辣外，主持群也包含幾位高顏值女星，張嘉惠便是其中之一，她也因此被封為「東張女神」。

根據香港媒體《東網》的報導，近日張嘉惠在節目中以電話追訪一位有面試陷阱的公司，過程中她便察覺對方行為怪異、疑似精神有問題，便感覺掛上電話，沒想到隨後電視台就收到恐嚇信，表示女主持人得罪了某集團，他們已掌握了主持人的地址，更揚言要將她先姦後斬18段，再丟到海裡餵魚或餵狗，電視台隨後便趕緊報警。

對此，王嘉慧受訪時雖沒有正面回應是不是她收到恐嚇信，但外傳她已打算聘請24小時的貼身保鑣，她也表示節目已經不是第一次收到這樣的恐嚇信，因此她相信公司有能力處理，未來她出入也會更加小心，不會因此影響工作。