下周四（8月4日）是七夕情人節，好市多也應景推出七夕新品，甜美浪漫的外型引起網友討論，但有不少網友卻回想起前陣子草莓蛋糕發霉事件，忍不住吐槽好市多行銷能力超強，直接將發霉草莓與融化巧克力的問題一次解決，根本天才；不過，也有鐵粉看了直呼感覺很讚，要買來吃看看。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多推出七夕情人節的特別產品「新鮮巧克力草莓」，簡單來說就是在酸甜可口的草莓外面淋上67％的黑巧克力，一盒裡面大約有15顆左右的草莓，售價499元。

貼文吸引了將近5千人朝聖，不少網友大呼感覺很好吃，「很美很心動的甜點」、「唯一想吃的新品」、「感覺好好吃欸」、「怎麼辦好想買來吃看看」。但有許多網友看了產品則吐槽說，「看到草莓，就想起發霉事件，心驚驚」、「包緊緊，這樣如果有發霉就看不到了」、「只能說好市多的行銷策略變通能力超強」、「發霉草莓、融化巧克力，兩個問題一次解決」、「你以為包起來，我就不會檢查是否發霉嗎？」

而網友口中的草莓發霉事件，其實是最近有消費者去好市多買草莓蛋糕，回家仔細一看卻發現，蛋糕上擺放的草莓竟然超過一半都發霉了，讓她對產品的食安問題很擔憂，也立刻要求好市多趕緊下架商品。此事件引起網友們關注，甚至有老粉失望到考慮停卡。對此，好市多則說，由於天氣炎熱，購買冷藏商品回家，途中要保持低溫並儘早食用完畢。同時也請賣場檢查現場販售的草莓蛋糕，品質皆為正常。