暑假是旅遊的旺季，1名網友包車去花蓮參加豐年祭，3天車資共2萬1000元，未料司機竟帶女友一起跟團，不但住在他訂的飯店內還同搭車，最扯的是，司機竟因和女友約會拖延到趕赴下一個景點的時間，甚至在最後一天直接將全團人丟包在蘇澳車站，要求他們自行搭火車返回台北，誇張行徑讓全團人直呼破壞整個假期，氣得原PO不禁怒罵：「遇到這樣司機真的是又氣又累又破財」。

1名女網友在臉書社團《爆料公社二社》發文，日前他包車去花蓮玩，包車費3天用總共2萬1000，除餐費、購物自理外，還須負擔司機的住宿費，怎料司機卻擅自決定乘客的旅遊景點，還找女友一起跟團搭同一台車，同住乘客訂的飯店，還因自己約會不準時接送，拖延行程時間，最後一天更將他們丟包蘇澳車站，要大家自己搭火車回家。司機還委屈報警，警方無語要求對方提供「可以丟包遊客的證明」讓大家全看傻。原PO氣得直呼：「遇到這樣司機真的是又氣又累又破財」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「他如果是白牌車你就可以舉發他」、「天啊好糟糕喔」、「貪小便宜會遇到雷」、「一天7000比行情貴一些了，行情是6000到6500」、「除了包軌，還並鬼」、「這是包到垃圾車嗎？」、「也太慘，遇到很會凹的司機」、「這真是玩出一肚子火氣了」、「看起來司機比較像客人」、「所以這是他私自帶女朋友去豐年祭的意思嗎」。

也有網友們建議：「包車旅遊建議找合格合法的遊覽車公司承租車輛，這種私下接客的很多都是司機想怎樣就怎樣，發生事情的當下你們也求助無門！也沒人可以控管司機」。