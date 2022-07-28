大陸第一小生黃曉明今年初和Angelababy（楊穎，Baby）官宣離婚，7年婚姻告終，5月黃曉明傳出有新歡，對象是長相甜美、身材火辣撞臉Baby的女企業家葉珂，但兩人至今未鬆口。近日葉珂過生日，曬出照片意指有人替她辦了慶生派對，照片中一角賀卡上寫著「M love KeKe」，疑是暗指「黃曉明愛珂珂」，發文一出引來網友熱議。

黃曉明2014年和Baby舉行世紀婚禮，邀來演藝圈一半的藝人參與，當時引發話題，未料近年兩人互動減少，傳出婚變，今年初不敵流言證實離婚，5月傳出黃曉明其實早有新歡，先前黃曉明貼出製作北京冬奧吉祥物冰墩墩湯圓，恰好葉珂同一天也曬出製作同款湯圓照片，熱戀消息引發瘋傳。

葉珂曬生日派對照。（圖／翻攝自葉珂kerrr微博）

不久網友起底，葉珂本身是標準的白富美，不僅是女企業家，外型相當精緻性感，讓人覺得跟Baby走同一路線，但葉珂還傳出早就當媽，曾和企業家結婚離婚，育有2個小孩，對此，葉珂似乎是想要洗白黃曉明並非「小王」，特別發文說：「其實很早就恢復單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情。很多話在心裡，懂的人會懂」。

葉珂的生日派對歡迎賀卡署名寫了「M love KeKe」。（圖／翻攝自葉珂kerrr微博）

本月25日葉珂發慶生文，甜蜜寫下：「有點小預感但還是被驚喜到了，一直是個眼淺的人，看到vcr的時候直接忍不住了，謝謝最好的愛。也祝自己生日快樂吧！」，似乎暗指是被所愛的人給了驚喜，眼尖網友看到派對歡迎賀卡上不僅寫了「歡迎到生日派對」，最後署名「M love KeKe」，讓網友推測應該是黃曉明替葉珂辦的派對，留言說：「長相是baby+李菲兒」、「等待結果早日官宣」、「離了再找也沒啥問題吧……沒必要審判這個女生」、「評論區不要cue大美女baby啦，那就祝福了」。