友達(2409)公布第二季財報，4月部份生產及出貨受到大陸封控影響，加上通路庫存水位偏高，終端消費需求不振，壓抑品牌拉貨力道，面板價格亦持續低迷，單季營收628.8億元，季減22.9％，歸屬母公司淨損56.3億元，每股虧損0.59元。也是2020年第三季以來首次虧損。

友達第二季合併營收628.8億元，季減22.9％，毛利率為2.7％，營業淨損46.5億元，歸屬母公司業主淨損56.3億元，每股虧損0.59元。EBITDA獲利率為5.2％。

出貨量部分，第二季面板總出貨面積491.9萬平方米，較2022年季減18.7％，年減23.2％。

第二季虧損也侵蝕第一季獲利，導致上半年轉虧，累計上半年營收1444.12億元，營業利益6.53億元，歸屬於母公司業主淨損4.68億元，每股虧損0.05元。

友達今天下午召開法說會，說明第二季財報及營運展望。