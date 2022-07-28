新竹棒球場啟用後爆出許多問題，引起球員、民眾怒火，民進黨桃園市長參選人林智堅雖然為此致歉，但國民黨立委鄭麗文怒批，林智堅連道歉都要用話術說謊，DPP是不是覺得台灣人真好騙？「球員的人生是你賠得起的嗎？道歉12億次都不夠！」

鄭麗文昨（27）日在臉書表示，花了12億元整修的新竹棒球場，啟用後的首場比賽包括總統蔡英文及林智堅都到場參加，結果僅2天就因為場地缺失太多而遭緊急停賽，「論文二人組還要不要臉？根本只會剪綵作秀不會做事」。

鄭麗文指出，富邦悍將外野手林哲瑄傷勢嚴重，甚至都不知道開刀後是否會影響到未來的職業生涯，而林智堅還企圖洗白稱願意負擔醫藥費及復健費，「球員的人生是你賠得起的嗎？道歉12億次都不夠！追根究底，花12億的爛球場誰賠？」

鄭麗文提到，林智堅道歉時稱「會持續調整到符合大家的期待，才會進行驗收付款」，但根據去年6月新竹市議會臨時會的專案報告，工務處當時就報告說「讓包商估驗請款是正常的，比較不會有一些比較大的資金上的壓力」，讓她忍不住怒批「想混淆民眾12E都還沒付款嗎？連道歉都要用話術說謊？DPP是不是覺得台灣人真好騙？」