美國周三再次宣布升息3碼，符合市場預期，美股四大指數皆收漲。台股今（28日）以14978.95點開出，上漲57點，隨後漲逾百點，權值股台積電漲7元觸及509元，聯發科漲16元觸及693元。

聯準會連續2個月升息3碼，是40年來最激進的升息行動，即使遭批評腳步過快，可能導致經濟衰退，犧牲基層民眾的生活，但有部分分析師認為，若9月經濟數據因此趨緩，聯準會就會逐漸放慢升息動作。

美股市場仍給予正面回應，道瓊大漲436.05點（或1.37%）至32197.59點，那斯達克指數漲469.8點（或4.06%）至12032.42點，標普500指數勁揚102.56點（或2.62%）至4023.61點，費城半導體指數漲102.56點（或2.62%）至4023.61點。

台股昨（27日）漲114.81點，收在14921.59點，成交值為1848.03億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超63.04億。自營商賣超0.15億，投信買超1.59億，外資及陸資買超61.60億。