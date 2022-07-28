英國AV女優蘇菲安德森（Sophie Anderson），出道以來便以傲人豐滿上圍打響名號，未料今年3月時左邊胸部感染化膿，治療時突然爆裂，讓她在公開募款平台籌措重建胸部手術的費用，未料，她日前又在推特PO出「胸部狂噴漿」的影片，疑似悲劇再度重演。

蘇菲安德森3月時在推特PO出影片，她表示胸部在短短一年發生4次感染，近來一次醫生為了將膿液擠出，導致植入物爆裂撐破胸部，只好把植入物取出，避免感染擴大，經過治療後，雖然沒有大礙，但左胸部明顯往內凹陷，讓她PO文哭訴此事，接著便在募資網站「Gofundme」發起募款，希望募得2萬英鎊（約74萬元新台幣）重建胸部。

未料，蘇菲安德森重建的胸部再次發生慘劇，日前PO出胸部「狂噴漿」的影片，只見她全身赤裸站在鏡子前，不斷將胸部裡的液態植入物擠出，畫面看起來怵目驚心，不過她並未詳細說明整個過程，也讓網友擔憂她身體狀況是否亮起紅燈，紛紛勸她快去醫院檢查。