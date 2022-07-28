美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母打擊群在南海執行任務

隨著美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的日期逼近，緊張持續升高，美中都在台海附近加強軍力。

據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，北京大學旗下智庫《南海戰略態勢感知計劃》（SCSPI）提供的船舶跟踪資訊指出，包括飛彈驅逐艦和飛彈巡洋艦在內的美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母打擊群周一叢新加坡出發，朝東北航向南海。

儘管美軍並未公開最後目的地，但若持續朝同一方向前進，航母編隊將沿航線航向台海。另一方面，中方也在相關區域加強空中力量。

裴洛西尚未確認她的訪台計畫，但若是真的成行，將是25年來訪台的最高層美國議員。1997年時，時任美國眾議院議長的共和黨議員金瑞契（Newt Gingrich）曾率團訪台。而北京已警告，會把這次訪問看成危險挑釁。

中方國防部警告，要是裴洛西堅持訪台，解放軍必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉。而美國官員則告訴美聯社，要是裴洛西訪台，美軍將加強動員在印太地區的部隊和資產。