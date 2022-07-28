美式賣場好市多Costco是全台量販店中，唯一採取會員制，想進入購物的消費者都需持有會員卡，不過萬一到了現場才發現會員卡忘記帶，只能打道回府嗎？

「臨時購物證」非會員也能辦理

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己人已經到好市多賣場的入口，才注意到自己忘記帶皮夾，更慘的是會員卡也放在裡頭，這時，她靈光一現，想起可以在服務台辦理「臨時購物證」，最後終於順利入內消費。

事實上，「臨時購物證」除了會員可以辦理外，「非會員」也可以。根據好市多官網指出，非會員若想進入賣場，可以另外申辦「臨時購物證」，該證每年僅得擇一賣場申辦一次，且最多僅能有2位非會員隨行。

申請電子會員卡 就可以只帶手機

但為避免同樣情況再次發生，原PO也提到，可以用手機下載App綁定會員卡，並到櫃檯認證，就再也不怕忘記帶實體卡片了。

網友也紛紛留言，「App有電子會員卡，不用卡片也不用申請臨時證，帶手機就好了」、「之前臨時找不到會員卡去服務台要辦臨時卡，櫃檯小姐也是幫我申請電子會員」、「用手機真的很方便，從進去看會員卡到出來結帳都只要拿手機就解決了」、「辦了電子會員以後，實體卡很少用了，也幾乎用不到」。

好市多股權再起話題

另外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/06/27～2022/07/26），看到「好市多會員」的關鍵字有股權、家樂福、全聯等。原因是近日全聯買下大潤發、統一收購家樂福，而同樣做為量販店的美商好市多也連帶被拿來一併比較討論，量販店「三國鼎立」的情況引起網友熱議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月27日至2022年07月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『好市多會員』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。