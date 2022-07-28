可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計服務廠商一元素(6842)宣布，為培育半導體設計與研發人才，與台灣新思科技(Synopsys Taiwan)合作推廣FPGA系統設計之大學計畫，今年第3季雙方將共同推出使用Synopsys HAPS原型設計驗證的專業應用培訓課程，以協助國內各大學建立FPGA的系統晶片實驗室，通過支持早期嵌入式軟件開發並進行最終SoC高性能系統層級的功能驗證，讓學生在求學階段即能接觸並學習先進設計工具的使用，培養新一代技術與研發人員的實戰力。

一元素科技與台灣新思科技規劃合作之大學課程項目，包括FPGA硬體加速的設計驗證方法學、硬體數位邏輯電路實作、系統單晶片SoC架構分析與視覺與人工智能系統應用實例等理論與實驗並重的專業培訓教材。雙方將透過這項大學計畫的合作，共同培養半導體業界晶片設計驗證需求的產業人才，協助國內產業因應不斷推陳出新的半導體設計需求，加速晶片設計的週期和創新技術的研發。

一元素科技總經理王建宇表示，公司致力於FPGA研發及專業培訓超過15年，這次能與台灣新思科技合作HAPS大學計畫將服務擴展到半導體業晶片設計驗證領域，配合政府人才培育創新條例，協助產學界設立半導體研究學院，進一步深耕創新技術的開發及應用於智慧製造，智慧醫療與無線通訊等領域之人工智能晶片開發。

台灣新思科技董事長暨總經理李明哲亦表示，人才培育是台灣半導體產業發展的根本，而近年來半導體人才短缺的問題日益嚴重，為厚植FPGA架構設計的基礎及年輕學子的專業養成，並推動這項專業技術的教育學習與產業發展，新思科技特別與一元素合作推廣FPGA大學課程，希望能夠讓更多同學投入這個領域的研究，進而培育更多的半導體設計專業人才，以解產業人才需求的燃眉之急。