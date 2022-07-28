民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文與棒球場風波，是否退選備受外界關注。前立委沈富雄今（28日）在廣播節目中分析，如果山崩地裂，就由不得你，甚至在總統動口之前，林智堅就不得不退選。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》中被問到，「林智堅到底會不會退選？蔡英文總統現在是不是非常煩惱到底要不要換他，到底會不會？」沈富雄說，從總統到黨秘書長、柯（建銘）總召、桃園市長鄭文燦，「每一個人都很煩惱，而且不好意思問林智堅（論文）是真或假，也問不出口，「我覺得他們誤判，他們認為硬撐可以過，風險沒那麼大，我覺得這個預測是錯的」。

沈富雄分析，台大委員會動作還蠻有效率，看來很快會決定，審查不會拖到兩個月，且台大駁回蘇宏達迴避案，「我認為台大丟出結果時間會很快，到時候像冰山在崩」。

主持人平秀琳問「所以你覺得民進黨在理性計算之後，還是會讓林智堅退選，不會一直讓他選到最後?」沈富雄回應，「不是這樣，動詞用錯，我認為民進黨現在是在『算』，但算沒有用，因為算不出來，最後視事情演變，如果山崩地裂，就由不得你，甚至在總統動口之前，林智堅就不得不退選」。

平秀琳進一步追問「所以你覺得在年底公報上是看不到林智堅這三個字？」沈富雄回應，「我認為是這樣，如果有這三個字那就是民進黨的大災難，因為人家把他看成是民進黨的人格特質、民進黨的道德崩壞」。

至於林智堅論文門事件衝擊選情，是否有考慮換將？行政院長蘇貞昌昨(27日)表示，論文的情形，當事人已經有完整的對外說明，相關機構也進行相關調查、審理，我們不要以訛傳訛，都予以尊重。而桃園市長鄭文燦22日曾被問到，假設台大或中華大學的判定出現不利的結果，有沒有陣前換將的可能性？他強調，「我們沒有什麼陣前換將這種說法」。