台東綠島潛水勝地石朗保護區，最近連續發生工程船錨鍊破壞珊瑚礁事件，潛水業者痛心形容「有如生物屠宰場」。台東縣政府表示，已經要求業者停工並加重開罰。

綠島石朗保護區被譽為潛水勝地，也是綠島觀光的金雞母，6月間海底明星景點「摩艾石像」珊瑚礁遭斷頭，地面留下拖痕，明顯人為破壞，引起譁然。

7月14日有潛水教練劉昶孝帶學生到石朗潛水區，看到施工船的錨鍊壓在珊瑚礁上，他將影片放在網路上引起很多民眾痛心，批評施工單位工作粗暴。

台東縣政府對這2事件開罰，並要求業者要和當地民眾取得溝通，採取對珊瑚礁傷害最小的施工方式；未料7月26日潛水教練俞明宏又發現依然有施工船繼續施工，且對珊瑚礁的破壞加劇。

俞明宏昨天在臉書貼文「整個綠島石朗海域，猶如生物的屠宰場，那些活了3、4百年的生物，只因為廠商的便宜行事，毀了約4個足球場面積的珊瑚」。

俞明宏接受媒體電話訪問說，現場慘不忍睹，很心痛，那些都是最基礎的生命，怎麼能如此粗糙施工，監督單位怎能視而不見，「這是綠島人的寶藏，也是台灣人民的水下博物館，怎容如此毀損又裝沒事」。

俞明宏說，2016年綠島遭逢2個強烈颱風襲擊（尼伯特與莫蘭蒂），造成當時碼頭南面防波堤毀損破裂，去年開始施工後，造成大量泥沙覆蓋珊瑚，許多志工都投入救援，30天前，施工單位以無錨樁式平台船載運消波塊投放，以拖錨方式固定船身，但這區域是保護區，施工單位便宜行事，只以動力駁船將平台船控制方向，並以平台船本身巨大的錨鍊以拖行的方式定錨，「我沒看過這麼糟糕的施工方式」。

台東縣政府農業處長許家豪表示，過去2次破壞已對業者裁處，並要求業者要和綠島居民討論，在對珊瑚最少破壞情況下施工；很遺憾業者並沒有這樣做，在尚未討論解決方案前禁止業者作業並加重裁處。（編輯：張芷瑄）1110728