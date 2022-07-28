韓國早已掀起以不同色調的家電去點綴家居，而台灣也在近年吹起居家美學風格，LG昨（27日）也宣布引進全新Objet Collection調和美學傢電系列，希望多增加美學產品線，不僅價格比過往頂級的Signature系列更親民，在設計上也更能搭配現代的居家美學。

LG Objet Collection調和美學傢電系列多元產品陣容，首度正式登台，台灣LG電子家電營業部副總經理羅時景（左起）、台灣 LG電子董事長宋益煥、台灣LG電子行銷部協理紀庭蓁。（LG提供）

LG此次把擁有多元產品、多樣風格與和諧的色彩搭配的Objet Collection調和美學傢電系列引進台灣，也是除了韓國以外首個進軍全系列的地區，品牌表示，因著近年發現台灣消費者對流行接受度較高，從去年起就與不同的設計師互動中也得知，30-45歲的消費者都會特別要求居家規劃時，希望能達到連家電也能從風格到色調上可互相協調的設計，因此此次一口氣就引進了Objet Collection調和美學傢電全系列，包括早前已亮相的LG OLED Objet Collection Easel 4K AI 物聯網65吋電視。

LG的Objet Collection推出了雪霧白與石墨綠撞色搭配的LG WashTowerTM AI智控洗乾衣，以及石墨綠或雪霧白表面的LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組。（LG提供）

另外即將陸續正式上市的LG InstaView敲敲看門中門Objet Collection，此次在冰箱後部具備了鮮淨過濾系統，以及冷流出風口，加上櫃門上方出冷風，2個冷風出口營造四方吹冷流效果，加上敲敲門玻璃面積更大，不用常打開冰箱也能一覽無遺裡頭的食材，還特別打造了獨立水箱做冰球及小冰塊，只要抽出加水即可造冰，方便消費者能把冰箱放在家中不同位置，而且首推出石墨綠、星辰銀配色，符合現今主流的大地色或自然色系居家設計風格，就連按鍵面板也隱藏到冰箱門內，完美融入家中，還能搭配LG WiFi變頻直立式冷凍櫃Objet Collection使用，囤購食材更方便。

LG PuriCare AeroTower風革（右）將在第四季推出，不僅新增暖風模式，更引進溫潤厚實的石墨綠色，提供質感家裝設計多一種色系搭配。（LG提供）

還有早已推出的LG WashTowerTM AI智控洗乾衣機，此次也推出了Objet Collection的雪霧白與石墨綠撞色搭配，一體成型省空間之餘，撞色設計不管放在陽台或室內都相當亮眼，不過購買前就要評估運送問題，像上樓梯的空間或進門的空間等，假如配上擁有石墨綠或雪霧白表面的LG Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組，即能更完美清潔整理衣服，而LG更預告將於年底帶來同色系的Objet Collection，包括CordZeroTM A9T系列 All-in-One濕拖無線吸塵器、冷暖兩用的AeroTower風革機及除溼機，預計年底全系列上市後，Objet Collection將達LG整體銷售占比20%。