來自紐西蘭的正妹Ella表示，她剛到台灣就直奔便利商店，對台灣便利商店的密集度、方便度讚嘆不已，且24小時營業讓她隨時都可買到想吃的東西，反觀在紐西蘭，凌晨1點最多就只能買到一罐洋芋片，令她忍不住罵髒話，「為什麼紐西蘭沒有像台灣這樣的超商？我現在根本無法想像回到紐西蘭的生活」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（27）日上傳最新影片，來自紐西蘭威靈頓的Ella透露，紐西蘭只有小的便利商店，雖然沒有賣酒、熱咖啡，應有盡有，除了少數特例外，大部分的營業時間只到晚上9點，小朋友下課後都會去買糖果或零食再回家，一般上班族是會買肉餅充飢，天氣熱的話，則是買冰棒消暑。

Ella表示，直到她來到台灣，完全顛覆她對便利商店的看法，她一到台灣就先到便利商店，發現超商裡販售各種微波食品，還可寄送或領取包裹、買各式展場票券、繳納帳單等，附加許多民眾可能需要的服務，且還24小時營業，令她忍不住罵髒話，「真的很誇張」，也讓她開始思考，為何紐西蘭沒有這樣的超商。

除了超商商品多樣外，令她感到最扯的是台灣超商的密集度很高，Ella說，某天她經過北市民權西路捷運站，發現周邊有6間不同的超商，每間的距離只差幾百公尺，當下她立刻拍下來分享給家鄉的朋友。

Ella指出，因為台灣超商是24小時營業，讓她可以隨時出門買東西吃，雖然紐西蘭的超商也有24小時，但不多且距離很遠，在凌晨1點能買到一罐品客洋芋片，就要偷笑了。反觀台灣可以隨時在便利超商吃到番薯或泡麵，若買微波食品，店員還會幫忙微波，她笑稱「我現在根本無法想像回到紐西蘭的生活，那個沒有台灣超商的生活，我會好好享受這樣便利的節奏」。