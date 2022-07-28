一名已婚10年的人夫，3年前進修時結識一名女大生後，兩人開始偷偷交往。未料人夫驚人以討論作業為由，帶女大生進家門偷情，甚至還雇用女大生在自家公司上班，多次在家中發生關係，某日妻子進入丈夫辦公室，竟然目睹丈夫全身赤裸只穿一條內褲在女大生身旁，下體還呈現勃起狀態，讓妻子當場崩潰而對女大生提告，法院審理後，判女大生需賠償15萬元。可上訴。

根據判決書，人妻向法官指控，她與老公結婚迄今10年育有2名子女，2019年丈夫進修時結識一名女大生，兩人經常以討論作業為由出入家中，事後丈夫還雇用她在家裡開設的公司上班，實際上兩人卻偷偷交往，甚至多次發生性行為。

人妻泣訴，去年10月到住家樓下之公司辦公室時，竟當場直擊丈夫全裸僅穿一條內褲坐在女大生身旁，下體還呈現勃起狀態，讓她當場崩潰，飽受精神折磨，經前往就醫後，診斷患有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症、急性壓力反應、適應性失眠症等病症，一怒下對女大生提告並求償50萬元。

但人夫出庭時辯稱，他與女大生兩人僅有討論作業，否認有偷情舉動，也沒發生關係。但女大生卻坦承兩人正在交往，但沒有在外同居，還向法官求情目自己仍為學生身分，生活費用均要母親資助，實在無法負擔高額賠償，希望法官從輕量處。

法官審例後認為，丈夫已經賠償妻子50萬元和解，審酌女大生仍為學生，經濟無法獨立自主，判決應賠償15萬元為適當。