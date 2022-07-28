台灣醫療便宜是許多人引以為傲的福利，烏克蘭美女Tanya來台灣以後出現頭痛的問題，且頻頻發作很擾人，透過朋友介紹去看醫師，本來很擔心還沒有健保卡看病會很貴，結果卻讓她震驚到無法言語，一切都出乎她的意料。

烏克蘭美女Tanya近日接受《不要鬧工作室》訪問表示，來台灣以後，不知道是天氣太熱還是怎樣，她最近出現頭痛的問題，而且三不五時就會發作，這是她在過去從未經歷過的，因此她有一點擔心，且因為她在台灣還沒有保險，所以真的很不想生病。

Tanya指出，在烏克蘭基輔，當人們生病的時候，大多是待在家裡面休息，等待身體自癒，或是去家裡附近的藥局買藥吃。如果病況持續惡化，他們才會去當地的醫院排隊看診，但通常排隊看病的人潮都會很長，所以沒必要的話，大家都不會去。而在烏克蘭的公立醫院，一般來說看診是免費的，但如果你需要其他醫療服務或是療程，那就會額外收取費用。私立醫院或是診所通常會比較貴。

Tanya分享，由於最近頭痛的狀況頻頻發生，因此她在強尼的介紹下，第一次來台灣的診所看病，看診的速度超級快，她本來還以為需要等候很久，結果並沒有！醫師超級友善也很有耐心，甚至還可以跟她說英文。此外，讓她驚訝到無言的就是，她目前還沒有領到健保卡，但是醫藥費也沒有超級貴，真的謝天謝地。

Tanya也說，強尼透露這家耳鼻喉科的醫師很會清理耳朵，這讓她很想試試看，因為在過去從未有人清理過她的耳朵。不過，醫師檢查了以後發現她的耳道超級乾淨，所以不需要特別清理。她想這應該是個好事，但也很遺憾不能體會到對方口中清耳朵的快感了。