在遠傳(4904)開出第一槍，宣布免費提供VoLTE服務後，台灣大(3045)、中華電(2412)跟進，電信三雄將正式步入免費VoLTE服務新階段。

由於台灣大5G月租型用戶原本就享有VoLTE免月租，故本次等於是將VoLTE免月租下放加碼免費提供給4G月租用戶。

本次以電信三雄來說，遠傳搶下頭香，祭出7月1至7月18日為回溯期，7月起VoLTE通通免費，這也對中華電、台灣大造成壓力，故決議跟進，宣布在8月1日起VoLTE全免月租費。

VoLTE是一種利用LTE網絡的封包機換來產生語音通話，可應用於固網、行動網路、或是兩者匯流的網路，也可以稱之為「IMS Profile for Voice and SMS」，可以帶來更清晰的語音和視頻通話質量。此外，VoLTE可以提供語音、即時視訊、文字、檔案交換、影音串流等整合式多媒體通訊服務。